Borsa : Tokyo chiude in ribasso - -1 - 52% : ANSA, - Tokyo, 30 MAG - La Borsa di Tokyo termina ai minimi in 6 settimane, in scia al proseguimento dell'instabilità politica in Italia e la pesante correzione registrata in ultimo a Wall Street. L'indice Nikkei ha ceduto l'1,52% a quota 22.018,52, con una perdita di 339 punti. Prosegue la volatilità sul mercato ...

Borsa - Tokyo apre in netto calo - -1 - 37% - : ANSA, - Tokyo, 30 MAG - La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni nuovamente in territorio negativo, con il proseguimento dell'instabilità politica in Italia e la correzione registrata dai mercati azionari europei, e in ultimo a Wall Street. L'indice Nikkei cede l'1,37% a quota 22.051,51, con una perdita di 306 punti. Sul mercato ...

Borsa : Tokyo - chiusura in calo - -0 - 55% - : ANSA, - Tokyo, 29 MAG - La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni col segno meno, con gli investitori che giudicano sempre più intricata l'instabilità politica in Italia sul medio e lungo termine. ...

Borsa - Tokyo apre in calo - -0 - 31% - : ANSA, - Tokyo, 29 MAG - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno meno, mentre appare sempre più evidente agli investitori il proseguimento dell'instabilità politica in Italia sul medio e lungo ...

Borsa di Tokyo in leggero rialzo - Nikkei guadagna 0 - 13% : Borsa di Tokyo in leggero rialzo, Nikkei guadagna 0,13% – La Borsa di Tokyo apre la settimana chiudendo in leggero rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, cominciata in territorio positivo, ha registrato 22.481,09 punti, con un guadagno di appena 30,30 punti, pari allo 0,13 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.488,95 punti, salendo 6 minuti dopo fino a 22.547,67 punti, il livello più ...

Borsa - Tokyo apre poco variata a +0 - 19% : 03.48 La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana poco variata, con gli investitori che guardano agli sviluppi geopolitici in vista del summit tra il presidente americano Trump e il leader nordcoreano Kim e mentre aumenta l'incertezza politica in Italia dopo lo stallo sulla formazione del nuovo governo che pesa sulla moneta unica. Il Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,19% a quota 22.492,99, con un guadagno di 42 ...

Borsa di Tokyo in lieve recupero - Nikkei guadagna 0 - 06% : Borsa di Tokyo in lieve recupero, Nikkei guadagna 0,06% – La Borsa di Tokyo dopo le perdite dei giorni scorsi oggi ha chiuso in lieve recupero. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, cominciata in territorio negativo, ha registrato 22.450,79 punti, con un guadagno di appena 13,78 punti, pari allo 0,06 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.380,22 punti, scendendo 5 minuti dopo fino a 22.318,15 ...

Borsa di Tokyo ancora giù - Nikkei perde 1 - 11% : Borsa di Tokyo ancora giù, Nikkei perde 1,11% – La Borsa di Tokyo anche oggi ha chiuso in netto ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 22.437,01 punti, con una perdita di 252,73 punti, pari all’1,11 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.621,29 punti, salendo 2 minuti dopo fino a 22.644,69 punti, il livello più alto della giornata, e ...

Chiusura negativa per la Borsa di Tokyo - Nikkei -1 - 18% : Roma, 23 mag. , askanews, Seduta negativa quella di oggi per la borsa di Tokyo che ha chiuso con il Nikkei in calo dell'1,18%, a 22.689 punti.