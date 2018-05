Tennis | Trungelliti | il ripescato 10 ore in auto per giocare a Parigi

Tennis - ATP Istanbul 2018 : Paolo Lorenzi ai quarti di finale. Sconfitto in due set l’argentino Trungelliti : Dopo la sconfitta di Andreas Seppi, arriva il riscatto ad Istanbul per il Tennis italiano. Paolo Lorenzi si qualifica ai quarti di finale sulla terra rossa turca dopo aver Sconfitto in due set l’argentino Marco Trungelliti, numero 186 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2 7-6 dopo due ore di gioco. Dopo un avvio equilibrato, dal terzo al quinto gioco ci sono ben tre break consecutivi, che portano comunque Lorenzi a condurre sul ...