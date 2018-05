Simona Ventura torna in pista | Ho conosciuto Weinstein e ho visto donne saltargli

Simona Ventura conduttrice di Temptation Island Vip : E’ fatta per il ritorno in tv di Simona Ventura. La conduttrice dovrebbe essere al timone della prossima edizione di

BOOM! Temptation Island Vip a Simona Ventura : Simona Ventura Non c’è ancora nero su bianco, ma per la conduzione di Temptation Island Vip sembra essere fatta. A prendere in mano le redini della prima edizione celebrity del reality delle tentazioni sarà Simona Ventura. Continua, dunque, ad essere Maria De Filippi l’àncora di salvezza per la conduttrice di Chivasso che, tra un centro commerciale ed un altro, in cui allieta i pomeriggi dei clienti Pittarosso, trova nuovamente un ...

Simona Ventura scrive alla Lecciso : “Fra Al Bano e Romina c’è qualcosa di metafisico” : Simona Ventura interviene nel botta e risposta fra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, difendendo il rapporto del cantante con Romina Power. La coppia di Felicità è stata ospite dell‘ultima puntata di Amici, dove la Ventura riveste il ruolo di giudice della commissione esterna. La partecipazione degli ex coniugi (forse non più tanto ex) ha scatenato la reazione di Loredana Lecciso, che il giorno seguente è stata ospite di Domenica Live. La ...

Simona Ventura : "Al Bano e Romina Power insieme? Qualcosa di metafisico" (foto) : Simona Ventura, giurata di Amici 2018, nelle scorse ore, ha postato una foto assieme ad Al Bano Carrisi e Romina Power, ospiti dell'ultima puntata di sabato 19 maggio. La conduttrice ha accompagnato l'immagine con una didascalia tirando in ballo anche Loredana Lecciso, e della difficoltà dell'ex compagna, di riuscire a farsi strada in un rapporto consolidato come quello tra il Leone di Cellino San Marco e la sua ancora moglie.prosegui la ...