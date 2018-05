Mamma bengalese strappa i passaporti e salva bimba di 10 anni da matrimonio con 22enne

huffingtonpost

(Di domenica 27 maggio 2018) Hato il passaporto suo e della figlia di 10per evitare il ritorno in Bangladesh, che per la piccola voleva dire ilcon un cugino di 22. Ed è questa ribellione che hato le due donne da un padre-padrone e un marito violento che ora è a processo davanti al giudice monocratico di Milano con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.Una storia che arriva alla ribalta dopo l'uccisione in Pakistan di Sana Cheema, venticinquenne residente a Brescia, che aveva rifiutato uncombinato per una relazione che la famiglia non approvata, e solo due giorni dopo il rientro in Italia di Farah, diciannovenne che i genitori avevano riportato in Pakistan da Verona per costringerla ad abortire.Anche la storia delladi 41che si è opposta al marito, da come l'ha raccontata a chi l'assiste, è quella di un contesto povero e di un ...