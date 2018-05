Sardegna | 2 escursioniste soccorse in Ogliastra

meteoweb.eu

(Di venerdì 25 maggio 2018) Duesi sono perse ieri nel territorio di Baunei, in: sono state recuperate in serata dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della. La due turiste, di 59 e 61 anni, hanno perso l’orientamento dopo essere partite in mattinata da Pedra Longa e aver raggiunto il punto panoramico sopra il Golfo di Arbatax. Le donne hanno allertato il 112 e hanno fornito le proprie coordinate geografiche che hanno consentito ai soccorritori di raggiungerle e riaccompagnarle a Baunei. L'articolo: 2inMeteo Web.