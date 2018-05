Milano - stop consegne a domicilio per 24h : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – stop alle consegne a domicilio per un giorno. E’ in corso a Milano lo sciopero di 24 ore indetto dalla Fit Cgil per chiedere “diritti e tutele ai rider italiani”. Una mobilitazione organizzata dopo il grave incidente avvenuto nei giorni scorsi proprio nel capoluogo lombardo che ha causato l’amputazione della gamba di un fattorino. “Qui non si parla solo di diritti negati ma di ...

Milano - stop consegne a domicilio per 24h : stop alle consegne a domicilio per un giorno. E' in corso a Milano lo sciopero di 24 ore indetto dalla Fit Cgil per chiedere "diritti e tutele ai rider italiani". Una mobilitazione organizzata dopo il ...

Doppio appuntamento in città con The North Face : climbing e training per la community NEVER STOP Milano! : Le date da segnare in agenda per non perdersi l’appuntamento con The North Face sono il 29 maggio presso Manga climbing e il 31 maggio ai Giardini Montanelli The North Face annuncia un nuovo imperdibile Doppio appuntamento per tutti gli appassionati della community NEVER STOP MILANO! Si inizia martedì 29 maggio alle ore 19.00 presso la palestra Manga climbing (Via Privata Giovanni Livraghi, 25). Il tradizionale appuntamento col la ...

Stophate - Milano in piazza per diritti. Boldrini : combattere odio : Milano , askanews, - In piazza per dire no alla cultura dell'odio e ribadire l'importanza dei diritti, contro stalking, cyber-bullismo, minacce e violenza di genere: in centinaia hanno partecipato in ...

Milano - centinaia contro l'omofobia : "Stop hate" in piazza Scala. FOTO : Milano, centinaia contro l'omofobia: "Stop hate" in piazza Scala. FOTO Il triangolo rosa, simbolo degli omosessuali nei campi di concentramento nazisti, per dire stop all'odio omofobo e alle discriminazioni. La manifestazione è stata organizzata da “I Sentinelli”, il gruppo di attivisti per i diritti Lgbt guidato da Luca ...

Milano - Patera : "Stop pettegolezzi - sarò sindaco Basiglio per dare svolta a Comune" : "C'è un giornale che ha fatto, e continua a fare, la sua fortuna su Berlusconi e tira fuori ciclicamente storie, intrecci e pettegolezzi. Sono appunto pettegolezzi e tali restano per me". Non ci sta ...

Milano - bimbo autistico - stop dell'asilo : «Calpestati i suoi diritti» : «Siamo alle solite, quando si smetterà di calpestare i diritti dei nostri figli?». Anna Bovi, presidente di Angsa Lombardia onlus , Associazione nazionale genitori soggetti autistici, , ha letto sul ...

Milano - appalto al ribasso per le ambulanze : stop del Pirellone : Annullata la gara d'appalto al ribasso per le ambulanze. L'obiettivo è assicurare la qualità del trasporto dei malati da un ospedale all'altro. Per questo motivo Regione Lombardia sospende la gara da ...

Milano - crolla controsoffitto scuola elementare Stoppani/ Ultime notizie : polistirolo su 4 bimbi - lievi ferite : Milano, crolla controsoffitto scuola elementare Stoppani: pezzi di polistirolo su quattro allievi di 8 anni, feriti lievemente. Si stacca anche un pezzo di calcestruzzo.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 17:25:00 GMT)

DIESEL EURO 4 VIETATI A Milano (NEL 2019)/ Il Comune : “stop agli Euro 5 nel 2025” : tutte le novità : Stop ai DIESEL a MILANO gradualmente nei prossimi anni. In Consiglio comunale è stato approvato un ordine del giorno che ferma gli Euro 4 già dall'anno prossimo(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 16:38:00 GMT)

Milano. Stop veicoli diesel entro il 2025 : Rivoluzione ambientale a Milano dove entrerà in vigore lo Stop ai veicoli diesel, i più inquinanti per l’ambiente. Il blocco

Basket - serie A Pistoia stoppa Venezia - Milano passa ad Avellino e resta sola in vetta : ROMA - Milano passa ad Avellino e resta da sola al comando del massimo campionato di pallacanestro dopo la 23esima giornata. La Reyer Venezia sul parquet di Pistoia non riesce infatti ad imitare il ...

Basket - serie A : Pistoia stoppa Venezia - Milano passa ad Avellino e resta sola in vetta : ROMA - Milano passa ad Avellino e resta da sola al comando del massimo campionato di pallacanestro dopo la 23esima giornata. La Reyer Venezia sul parquet di Pistoia non riesce infatti ad imitare il ...

Bagni ko sulla Milano-Verona : i treni fanno il pipì-stop a richiesta : Bagni ko sulla Milano-Verona: i treni fanno il pipì-stop a richiesta I servizi sono impraticabili e Trenord fa soste straordinarie. Ma si accumulano ritardi e rabbia. Continua a leggere