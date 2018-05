Mafie | uomini dei clan parlano di legalità a scuola | “La nostra vera galera era mentale

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 maggio 2018) “Ho polverizzato la mia coscienza per dare spazio a un delirio di onnipotenza”. A parlare è Roberto Cannavò, che sta scontando l’ergastolo nel carcere di Opera, a Milano. La sua è una storia di mafia, di morte e di rinascita. Lo spiega in un’aula piena di ragazzi. Alle sue spalle l’immagine ormai diventata icona di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e la scritta ‘Glipassano. Le idee restano’. L’occasione è un evento organizzato allaprofessionale Galdus di Milano per ricordare la strage di Capaci e parlare diai giovani studenti. Soprattutto attraverso le testimonianze di quattro detenuti, tre dei quali condannati al fine pena mai: sono gli ergastolani Cannavò, Alessandro Crisafulli e Adriano Sannino, condannati per reati commessi quando erano parte del crimine organizzato e Antonio Tango, a cui mancano invece da scontare 5 anni, dopo aver girato 20 ...