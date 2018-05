blogo

: Arrested Development, nuove accuse contro Jeffrey Tambor. Jason Bateman costretto alle… - tvblogit : Arrested Development, nuove accuse contro Jeffrey Tambor. Jason Bateman costretto alle… - xmelaniehere : sto ripensando all'intervista al cast di arrested development e quando l'intervistatore parla con jeffrey degli abu… - smithwinstons : Arrested Development: Jason Bateman si scusa dopo le polemiche per aver difeso Jeffrey Tambor -

(Di venerdì 25 maggio 2018)continua a far parlare di sé e purtroppo non più per meriti artistici. Dopo l'accusa di molestie sessuali che, di fatto, ha portato al suo allontanamento da Transparent di Amazon (in Italia su Sky Atlantic), la nuova stagione didi Netflix sembrava potesse essere un'isola felice per. Invece una nuova tempesta si è abbattuta su di lui e sul resto del cast della serie tv, al punto che Netflix ha deciso di cancellare il previsto tour promozionale inglese in vista del debutto della nuova stagione il 29 maggio.è una divertente e surreale commedia che si aggira per gli schermi televisivi da oltre 15 anni. Le prime tre stagioni tra il 2003 e il 2006 vennero trasmesse da Fox che poi cancellò la serie tv per i bassi ascolti (almeno per l'epoca). Nel 2013 Netflix decise di realizzare una quarta stagione da 15 episodi che, per ...