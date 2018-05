Vuoi scomettere? Diretta | Nicola Savino e la bravura sportiva seconda puntata

" Vuoi scomettere?" - anticipazioni puntata : Salvini - Amendola - Blasi e tutti gli ospiti : Giovedì 24 maggio, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con “Vuoi scommettere?”, il nuovo game show condotto da Michelle Hunziker, con la...

Vuoi Scomettere? Michelle Hunziker rende omaggio a Frizzi : Michelle Hunziker rende omaggio a Fabrizio Frizzi nella prima puntata di Vuoi scommettere? La conduttrice ha iniziato una nuova avventura televisiva in coppia con la figlia Aurora Ramazzotti, prendendo le redini di un programma che per anni è stato condotto proprio da Fabrizio Frizzi. Dal 1991 sino al 2001, il presentatore è stato il volto indiscusso dello show rendendolo un grande successo. Ora il testimone è passato alla Hunziker, che non ha ...