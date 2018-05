Volley | Nations League 2018 | Italia pronta a sognare | tutti i numeri di maglia degli

Volley - Nations Legue 2018 : Italia con due capitani! Massimo Colaci e Ivan Zaytsev - la soluzione tutta azzurra : Italia con il doppio capitano. In questo modo si presenterà la nostra squadra alla Nations League 2018 di Volley maschile. Situazione particolare pensata dal CT Chicco Blengini che ha nominato Massimo Colaci come capitano ma i regolamenti non permetteranno al nostro libero di indossare la casacca con la lasagna (quella con la fascetta sotto il numero). Sarà dunque un “capitano del popolo” come lo stesso giocatore si è ironicamente ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Germania. Data - programma - orari e tv : Venerdì 25 maggio si giocherà Italia-Germania, primo match della Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri faranno il proprio esordio a Kraljevo (Serbia) contro i vicecampioni d’Europa guidati da coach Andrea Giani: si inizia subito in salita contro una delle squadre più quotate del torneo e che punterà tutto su questa competizione visto che non si è qualificata ai Mondiali, i tedeschi si distinguono per il loro elevato ...

Volley : Volleyball Nations League - Colaci - il capitano - parla delle sfide in Serbia : Per me, dopo che da ragazzo ho passato intere ore a guardare i miei beniamini in tv, essere qui e girare il mondo difendendo i colori del mio Paese è solo un onore e un piacere '. POOL 4 ...

Volleyball Nations League Maschile – La presentazione del primo weekend di gare : Volleyball Nations League Maschile: Colaci presenta il primo weekend di gare La Nazionale Maschile è arrivata ieri sera a Kraljevo dopo un lungo trasferimento in pullman dall’aeroporto di Belgrado dove a sua volta era atterrata proveniente da Roma Fiumicino. Questa mattina, dunque, è cominciata ufficialmente la Volleyball Nations League per Gianlorenzo Blengini e i suoi ragazzi che nel week end, nella Pool 4, affronteranno, nell’ordine, ...

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia vuole il bis contro la Corea del Sud - sfida all’indemoniata Kim : Dopo aver conquistato la prima vittoria nella Nations League 2018 di Volley femminile, l’Italia tornerà in campo domani (ore 12.00) per affrontare la Corea del Sud nel match che chiude il trittico di partite a Suwon. Le azzurre sono riuscite a sconfiggere la Germania e a sbloccarsi dopo quattro sconfitte consecutive, ora proveranno a replicarsi contro le padrone di casa che invece stanno viaggiando a mille: quattro successi nelle prime ...

Volley femminile - Nations League 2018 : domani Italia-Corea del Sud (24 maggio). Programma - calendario - orario d’inizio e tv : domani giovedì 24 maggio l’Italia affronterà la Corea del Sud in un match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. A Suwon, le azzurre sfideranno le temibili padrone di casa nell’ultimo incontro di questa seconda tappa: le ragazze del CT Davide Mazzanti partiranno sfavorite contro la compagine trascinata dal fenomeno Kim Yeon Koung ma proveranno ad alzare il tiro dopo essersi sbloccate contro la Germania. Di seguito la ...

Volleyball Nations League – Le azzurre sorridono : prima vittoria per l’Italia : Volleyball Nations League: prima vittoria azzurra, 3-0 alla Germania È arrivata la prima vittoria per la nazionale italiana femminile nella Volleyball Nations League. Le ragazze di Davide Mazzanti in mattinata hanno battuto 3-0 (25-22, 25-18, 25-20) la Germania, muovendo finalmente la classifica (1V e 4 punti). Meritato il successo di Malinov e compagne, apparse in crescita rispetto alle partite precedenti e quasi sempre in controllo del match. ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-Germania 3-0 - le pagelle delle azzurre. Sylla - Ortolani e Lubian sugli scudi : L’Italia ha sconfitto la Germania per 3-0 e ha così conquistato la prima vittoria nella Nations League 2018 di Volley femminile. A Suwon (Corea del Sud) le azzurre hanno rialzato la testa dopo quattro sconfitte consecutive e hanno fatto dei passi in avanti sotto il profilo del gioco. Di seguito le pagelle delle ragazze di coach Davide Mazzanti. MIRIAM Sylla e SERENA Ortolani: 7,5. Le migliori in campo, quando si accendono in attacco ...

Volley - Nations League 2018 : Italia all’assalto con Juantorena e Zaytsev! Sfide a Brasile - Germania e Serbia nel primo weekend : Ora si incomincia a fare sul serio, la lunga estate sta per iniziare, la Nazionale è pronta per tornare ad essere assoluta protagonista, l’Italia si prepara a disputare la Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Kraljevo (Serbia) nel weekend del 25-27 maggio, dove affronteranno Germania, Brasile ed i padroni di casa in un fine settimana davvero da urlo che sarà già determinante per la qualificazione alla ...

Volley - Nations League 2018 : ruggito dell’Italia! Prima vittoria - la Germania si arrende 3-0 : Sylla e Ortolani al top : Arriva la Prima vittoria per l’Italia nella Nations League 2018 di Volley femminile. A Suwon (Corea del Sud) le azzurre riescono a mettere il primo sigillo nella neonata competizione internazionale che ha preso l’eredità del Grand Prix: dopo quattro sconfitte consecutive, le ragazze del CT Davide Mazzanti sono riuscite a sconfiggere la Germania per 3-0 (25-22; 25-18; 25-20) al termine di un un incontro ben giocato e condotto in lungo ...

LIVE Volley - Italia-Germania in DIRETTA : Nations League 2018. Azzurre - una vittoria per svoltare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. A Suwon (Corea del Sud) le Azzurre, reduci da quattro sconfitte consecutive, proveranno a rialzare la testa e a ottenere quella vittoria che serve per svoltare. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno un bisogno disperato di questo successo per provare a sbloccarsi e tenere vive le speranze di qualificarsi alla Final Six, ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia - ora serve la vittoria! Contro la Germania per sbloccarsi : La Nations 2018 di Volley femminile si sta rivelando troppo complicata per l’Italia, almeno in questo frangente. Le azzurre hanno perso le prime quattro partite della competizione internazionale che ha preso il posto del Grand Prix e sono già spalle al muro: la qualificazione alla Final Six è lontanissima, per continuare a sperare è assolutamente necessario battere la Germania che oggi si è dovuta inchinare al cospetto delle padrone di ...

Volley femminile - Nations League 2018 : domani Italia-Germania (23 maggio). Programma - calendario - orario d’inizio e tv : domani 23 maggio si gioca Italia-Germania, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre torneranno in campo a Suwon (Corea del Sud) per sfidare la compagine teutonica con l’obiettivo di conquistare la prima vittoria nel torneo: dopo quattro sconfitte consecutive, la nostra Nazionale proverà a festeggiare ma di fronte si troverà una squadra molto arcigna e compatta che venderà cara la pelle. La speranza è che ...