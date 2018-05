Vaccini | dopo il decreto Lorenzin coperture in ripresa | anti-polio e morbillo verso la

Vaccini - dopo l'obbligo è aumentata la copertura per tutte le fasce d'età : dopo la legge, sono aumentate le percentuali dei vaccinati con l'esavalente e contro altre malattie, fra cui in particolare il morbillo. I dati sui Vaccini

Vaccini - dopo l’obbligo è aumentata la copertura per tutte le fasce d’età : (foto: Pixabay) Nel 2017, la copertura media vaccinale è in crescita in Italia, in ripresa dopo il calo del 2016. Il vaccino esavalente è stato effettuato, nei bambini di due anni di età, quasi nel 95% dei casi, la soglia raccomandata dall’Oms. Ma anche le vaccinazioni contro il morbillo sono aumentate sensibilmente nell’ultimo anno. Sono questi i dati, aggiornati al 31 dicembre 2017, appena diramati dal ministero della Salute, in ...