Trasporto | incontro Fontana-Mazzoncini | migliorare servizio pendolari

sportfair

: Trasporto pubblico locale: Giovanni Riccardi (Filt Cgil Como): “tavolo sulla sicurezza non più rinnovabile. Chiede… - AltraComo : Trasporto pubblico locale: Giovanni Riccardi (Filt Cgil Como): “tavolo sulla sicurezza non più rinnovabile. Chiede… - GrossetoNotizie : Trasporto pubblico locale: il Comune incontra i cittadini per illustrare le novità in arrivo - TrasportoEuropa : Resta aperta trattativa per rinnovo #CCNL #Logistica #Trasporto #merci e Spedizioni con Centrali Cooperative dopo i… -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Milano, 24 mag. (AdnKronos) – Oggi pomeriggio l’ad delle Ferrovie dello Stato Renatoha illustrato al presidente della Regione Lombardia, Attilio, e agli assessori regionali alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile e al Bilancio, finanza e semplificazione, la proposta per il rilancio di Trenord, il piano di investimenti finalizzato al miglioramento dei servizi e la relativa cronologia.Il presidente lombardo e“hanno concordato – si legge in una nota della regione – sulla opportunità che le società socie di Trenord, Trenitalia e Fnm, valutino i passi successivi da compiere in tempi brevi, avendo come obiettivo prioritario il miglioramento delquotidiano a vantaggio degli utenti”. L'articoloSPORTFAIR.