Resta coinvolto in un incidente ma continua a guidare | si schianta contro un furgone e

Tangenti a Monza - 21 persone arRestate/ Ultime notizie : anche un ex magistrato coinvolto : Tangenti a Monza, 21 persone arrestate nell'ambito di un'inchiesta partita dopo la denuncia di una lista d'opposizione per presunte irregolarità in lavori pubblici.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 09:08:00 GMT)

Milano - arRestato commercialista coinvolto nei 'Panama Papers' : sotto sequestro Lamborghini - Rolex - case e terreni : Le accuse sono bancarotta fraudolenta, indebita compensazione e autoriciclaggio. La finanza: "Ha creato un aggravamento del dissesto di una società fallita che...

Omicidio Sana Cheema : arRestati padre - fratello e zio in Pakistan. Coinvolto il cugino : arrestati con l’accusa di aver ucciso la 25enne pakistana Sana Cheema perché si rifiutava di accettare le nozze forzate. Il padre 55enne Mustafa Ghulam, il fratello Adnan Cheema e lo zio Iqbal Mazhar, sono stati intercettati dalle forze dell’ordine in Pakistan mentre stavano scappando verso l’Iran. Al cugino viene contestato di aver guidato la macchina per trasportare il cadavere da occultare. L’Omicidio risale al 18 ...

Latina - frodi fiscali e riciclaggio : arRestati commercialisti e imprenditori. “Coinvolto Maietta - ex deputato di Forza Italia” : Imponenti frodi fiscali e conseguente riciclaggio messo in piedi da commercialisti e imprenditori. Polizia e Guardia di finanza stanno eseguendo una vasta operazione tra Roma e Latina nei confronti dei presunti appartenenti di un’associazione per delinquere della quale, secondo la procura pontina, facevano parte anche personaggi legati all’ex amministrazione del Latina Calcio. Tra questi – come riporta Latina Today – ...