Ibrido si | ma anche Diesel ancora e sempre grazie anche al sistema SCR con AdBlue

(Di giovedì 24 maggio 2018) “Personalmente ritengo che mettere al bando inon sia una vera esigenza ecologica, ma una manovra “decisa a tavolino”, per il lancio dell’a discapito di qualcosa di affermato e consolidato che permetta margini di guadagno – nel lungo termine – minore. Non credo, pur non avendo specifiche competenze che tutto sia così come ce lo pubblicizzano”. Chi ha affermato ciò, ha sintetizzato un concetto che forse in tanti stanno capendo. L’non è una soluzione alternativa. L’è una possibilità, una applicazione in un contesto specifico (centri urbani). Può essere valida l’integrazione tra Benzina e Hybrid per un abbattimento dei costi e dell’inquinamento atmosferico, ma non è l’unica soluzione. Plug-in: Prestazione ibrida associata al motore termico, in alcuni momenti lavorano separatamente, e ...