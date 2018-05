Gian Piero Ventura ospite di Fazio domenica sera

Calcio - risolto il contratto con Gian Piero Ventura. Una transazione chiude il rapporto con l’ex CT : Gian Piero Ventura non è più ufficialmente più a libro paga della FIGC. Il contratto che legava l’ex CT della Nazionale alla Feder Calcio è infatti stato risolto con una transazione come riporta la Gazzetta dello Sport. L’allenatore era stato esonerato dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 e il contratto scadeva a luglio 2018. Ormai prossimo l’arrivo di Roberto Mancini sulla panchina azzurra. Clicca qui ...

Olbia - uranio impoverito : Gian Piero Scanu a Radio Internazionale : 'Sarà possibile ascoltare in diretta la puntata in onda alle ore 11.30 di Venerdì 11 Maggio anche dallo streaming del sito www. Radio Internazionale .it, dalla app Olbia City Coast Emerald, dalla ...

Chi è Giancarlo Giorgetti - aspirante premier leghista e uomo delle nomine che non denunciò il tentativo di corruzione di Gianpiero Fiorani : “Un nome terzo per il Governo Lega-M5S? Io voterei Giorgetti. Metterei lui che è persona equilibrata e capace, che si intende di economia”. Parola di Umberto Bossi, uno che Giancarlo Giorgetti, il cui nome rimbalza in questi giorni in tutti i totonomi, lo conosce bene. Del resto sono più di 20 anni che muove le leve nel retrobottega del Carroccio, sopravvivendo a tutti i cambi di pelle del partito. Politico di lungo corso, di quelli che si ...