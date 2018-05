GF 2018 | Stefania Pezzopane | Simone Coccia? Ho votato per mandarlo in finale

Stefania - la mamma di Alessia Prete/ Confronto con la figlia e Matteo Gentili (Grande Fratello 2018) : Stefania, la mamma di Alessia Prete: Confronto con la figlia e con il genero Matteo Gentile all'interno della casa più famosa della televisione. Un rapporto splendido. (Grande Fratello)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 23:37:00 GMT)

Grande Fratello 2018 - nomination e eliminato/ Nina Moric e Stefania Pezzopane show (quinta puntata) : Nuovw nomination nella casa del Grande Fratello 2018 dopo l'eliminazione di Mariana e l'addio di Luigi Favoloso per squaflifica. Al televoto vanno Lucia, Simone e Danilo(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 06:34:00 GMT)

Grande Fratello 15 – Quinta puntata di martedì 15 maggio 2018 – Nina Moric e Stefania Pezzopane nella casa. Luigi Favoloso squalificato. Eliminata Mariana. : E’ tornato Grande Fratello con la quindicesima edizione e il ritorno alla conduzione a distanza di quasi quindici anni di Barbara D’Urso. Positive le prime due puntate dal punto di vista degli ascolti: quasi il 23% all’esordio, il 21% nella scorsa puntata. Circa 3% in più rispetto all’ultima edizione nella versione pura andata in onda […] L'articolo Grande Fratello 15 – Quinta puntata di martedì 15 maggio 2018 ...

Grande Fratello 2018 - Stefania Pezzopane a Simone Coccia : "Ti amo tanto" (video) : L'Onorevole Stefania Pezzopane è entrata nella casa del Grande Fratello 2018 per abbracciare e baciare il fidanzato Simone Coccia. Ecco le sue dolci parole per il compagno che, questa settimana, rischia di uscire dal gioco, essendo in nomination con Mariana e Danilo:prosegui la letturaGrande Fratello 2018, Stefania Pezzopane a Simone Coccia: "Ti amo tanto" (video) pubblicato su Gossipblog.it 15 maggio 2018 22:08.

Grande Fratello 2018 quinta puntata 15 maggio diretta : Nina Moric e Stefania Pezzopane in casa : [live_placement]Grande Fratello 2018 quinta puntata 15 maggio: anticipazioni prosegui la letturaGrande Fratello 2018 quinta puntata 15 maggio diretta: Nina Moric e Stefania Pezzopane in casa pubblicato su TVBlog.it 15 maggio 2018 21:42.

SIMONE COCCIA COLAIUTA / Sarà eliminato? Il rapporto con Stefania Pezzopane (Grande Fratello 2018) : SIMONE COCCIA COLAIUTA, Sarà eliminato? La madre continua a difenderlo di fronte alle tante polemiche che lo stanno vedendo protagonista su Canale 5 nella casa. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 21:36:00 GMT)

GRANDE FRATELLO 2018/ Simone Coccia e Stefania Pezzopane : dediche d'amore a distanza : GRANDE FRATELLO 2018, scambio di dediche d'amore a distanza tra Simone Coccia e Stefania Pezzopane. La coppia festeggia quattro anni d'amore con parole romantiche. Simone Coccia e Stefania Pezzopane hanno festeggiato il quarto anniversario d’amore. Il concorrente del GRANDE FRATELLO 2018 e il parlamentare stanno insieme da quattro anni. I due, essendo lontani, si sono scambiati delle dolci dediche d’amore a distanza. Su un cartone bianco, ...

Grande Fratello 2018 - Stefania Pezzopane a Domenica Live si commuove per Simone Cocchia : “Sono una donna matura, so percepire l’inganno, so che siamo una coppia che interessa molto i mass media e per questo ci sono persone attorno a noi che utilizzano questo fatto per guadagnare un po di notorietà, i messaggini sono stati diffusi per fare del gossip. Se li fai leggere alla persona interessata è un conto, se li dai da pubblicare ad una rivista forse vuoi far parlare di te”. La senatrice Stefania Pezzopane ospite a ...

Domenica Live – Ventottesima puntata del 6 maggio 2018 – Valeria Marini - Stefania Pezzopane - Alberico Lemme tra gli ospiti. : Torna, dopo la pausa Pasquale, Domenica Live affidata a Barbara D’Urso per il sesto anno consecutivo, orfana per la prima volta della concorrenza dell‘Arena di Giletti, ma con una nuova rivale (Cristina Parodi con una “debole” Domenica In). Domenica Live Il contenitore Domenicale di Canale 5 in diretta dallo studio 11 di Cologno Monzese, come ogni Domenica, dalle 14 alle 18:45 offre un […] L'articolo Domenica Live – ...

Grande Fratello 2018 - Stefania Pezzopane accusa il reality di strumentalizzare morbosamente la sua storia con Simone Coccia : Lo sfogo della deputata al settimanale Oggi: "Sperano di infastidirmi, mostrando certi aspetti del suo carattere"

Ballando con le stelle 2018 - eliminati Minghi e Stefania Rocca/ Giovanni Ciacci al centro delle polemiche : Ballando con le stelle: Giovanni Ciacci è ancora al centro delle polemiche. Discussa la paventata uscita della Notaro, a rischio eliminazione dopo il televoto. (Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 07:00:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018/ Eliminati e classifica finale : fuori Minghi e Stefania Rocca (28 Aprile 2018) : Ballando con le stelle 2018: Amedeo Minghi e Stefania Rocca escono di scena. A rischio Gessica Notaro, che si difende al meglio: "Tutta colpa del pubblico".(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 00:38:00 GMT)

Selvaggia Lucarelli - cuoricini-gate su Instagram/ “Stefania Rocca ha barato" (Ballando con le stelle 2018) : Selvaggia Lucarelli sul caso like a Ballando con le stelle: "Qualcuno ha barato coi voti su Instagram". Quel "qualcuno", per Lucarelli, sarebbe nientemeno che Stefania Rocca.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 01:09:00 GMT)

Grande Fratello 2018 - Stefania Pezzopane : “La storia tra Simone e Lucia Bramieri? Per me già archiviata” : “Sono giornate politiche complesse e impegnate, due giorni fa sono stata eletta nell’ufficio di presidenza del gruppo della Camera: io continuo il mio percorso, mentre Simone è al Grande Fratello”. A parlare è Stefania Pezzopane, deputato in carica per il Partito Democratico, salita agli onori della cronaca rosa per la sua storia con Simone Coccia Colaiuta, di ben 24 anni più giovane di lei. L’ex muratore e spogliarellista, martedì ...