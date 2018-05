Basket | Playoff Serie A 2018 | Brescia espugna il Forum Milano battuta 1-0 per la

Basket : playoff - Milano-Brescia 82-85 : ANSA, - ASSAGO , MILANO, , 24 MAG - Con le fiammate di Michele Vitali , 20 punti, , la difesa tenace di Moss e la velocità di Cotton , 11, la Germani Brescia infilza l'EA7 Milano , 82-85, in gara-1 di ...

Basket – Semifinale Playoff : gara-1 alla Leonessa Brescia - Milano ko per 82-85 [GALLERY] : L’Olimpia Milano ci prova fino alla fine, ma gara-1 di Semifinale Playoff va alla Leonessa Brescia Si riaccende lo spettacolo del Basket italiano. Dopo qualche giorno di pausa si torna finalmente in campo con la prima Semifinale di Playoff. Al Mediolanum Forum l’Olimpia Milano ha ospitato la Leonessa Brescia per un primo incontro entusiasmante. Ottima partenza degli ospiti di casa che hanno chiuso il primo quarto con 8 punti di ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : al via le semifinali. Dal remake della finale Scudetto al derby lombardo : Scattano questa sera le semifinali dei Playoff di Serie A. Due Serie che promettono spettacolo e che diranno quali sono le squadre che andranno a contendersi lo Scudetto 2018. Si comincia con il derby lombardo tra l’Emporio Armani Milano e la Germani Basket Brescia. Olimpia con il fattore campo e con il pronostico dalla sua parte, ma la Leonessa è pronta a dare battaglia in una Serie che promette scintille. La squadra di Pianigiani ha ...

Basket - playoff Nba LeBron straripante - fa un nuovo record e stende Boston : CLEVELAND - E' lui il più forte. LeBron James non ci sta e vuole riportare Cleveland nuovamente alle Finals. Il "Prescelto" scrive un'altra pagina di storia Nba e i Cavs battono Boston 111-102 davanti ...

Basket A-2 - decise le semifinali playoff Trieste-Treviso e Fortitudo-Casale M. : Sarà Trieste-Treviso, com'era prevedibile, la prima semifinale dei playoff di A-2. I giuliani ottengono la qualificazione con una partita di ritardo rispetto ai veneti, passando in gara-4 al ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Trento supera Avellino anche in gara-4 e vola in semifinale : La Dolomiti Energia Trentino ha completato il lotto delle semifinaliste dei Playoff di Serie A. Avellino ha dovuto arrendersi anche in gara-4, subendo così una cocente eliminazione. La vittoria di stasera è stata netta, merito di un grande Shavon Shields (17 punti, 11 rimbalzi e 4 assist), ben sorretto da un ottimo Diego Flaccadori (17 punti con 5/8 da 3). La grande gara dei padroni di casa è iniziata sin dalla palla a due, quando i trentini ...

Basket - playoff serie A : Trento è l’ultima semifinalista - Avellino asfaltata in Gara-4 con il punteggio di 84-68 : Trento batte Avellino in Gara-4 dei quarti di finale dei playoff scudetto, accedendo alle semifinali dove si erano già qualificate Milano, Brescia e Venezia E’ Trento l’ultima semifinalista dei playoff scudetto, gli uomini di Buscaglia si impongono con il punteggio di 84-68 contro Avellino in Gara-4 e raggiungono nel penultimo atto della post season le giù qualificate Milano, Brescia e Venezia. Dopo un elevato equilibrio nel promo ...

