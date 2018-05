Atletico Madrid | svelata la maglia 2018-2019 | strisce biancorosse con tocchi blu

Atletico Madrid - l'ultima di Torres - : Dopo aver vinto l'Europa League e salutato i suoi tifosi nell'ultimo turno della Liga, Torres non ha ancora terminato la sua avventura con la casacca dell'Atletico Madrid. Come riporta il ...

Liga - il Barcellona chiude a +14 sull'Atletico Madrid : Gli uomini di Valverde superano 1-0 la Real Sociedad e allungano sui Colchoneros, che non vanno oltre il 2-2 contro l'Eibar. Stesso risultato per il Real Madrid con il Villarreal, 2-1 del Valencia sul ...

Il Real Madrid non va oltre il pareggio contro il Villarreal : l’Atletico chiude al secondo posto : In vista della finale di Champions League contro il Liverpool ultima giornata della Liga spagnola per il Real Madrid che non è andato oltre il pareggio nella gara in trasferta contro il VillarReal. Doppio vantaggio per la squadra di Zinedine Zidane con Bale e Cristiano Ronaldo poi la reazione dei padroni di casa con Martinez e Castillejo. Il Real chiude il campionato al terzo posto, secondo l’Atletico Madrid che domani contro l’Eibar ...

Probabili formazioni Atletico Madrid – Eibar - 38^ Giornata Liga 20-05-18 : Nell’ultimo turno della Liga 2017 / 2018, l’Atletico Madrid vuole chiudere nel migliore dei modi l’ennesima stagione trionfale, ospitando al Wanda Metropolitano l’Eibar, che ha disputato un buon torneo. I colchoneros hanno stravinto nella finale di Lione con il Marsiglia di Rudy Garcia per 3-0; il grande protagonista della serata è stato Antoine Griezmann, autore di una doppietta. Nel finale, la ciliegina sulla torta è ...

Atletico Madrid - Gameiro come Verdone in 'Compagni di scuola' : l'attaccante sbaglia festa : Kevin Gameiro come Carlo Verdone. No, l'attaccante dell'Atletico Madrid non sta per diventare un attore né tantomeno il comico romano si appresta a mettere gli scarpini da calcio. È solo l'esilarante ...

Europa League - guai in vista per l’Atletico Madrid : la commissione disciplinare apre un’inchiesta : A causa di uno striscione razzista esposto durante la finale di Europa League, la commissione disciplinare dell’Uefa ha aperto un’inchiesta contro l’Atletico Madrid La commissione disciplinare della Uefa ha aperto un’inchiesta contro l’Atletico Madrid per uno striscione razzista esposto dai tifosi dei ‘colchoneros’ durante la finale di Europa League giocata ieri a Lione e vinta dalla squadra di Diego ...

Torres e l'addio più bello : primo titolo conquistato alla penultima partita con l'Atletico Madrid : Ci sono storie e Storie , in cui la S è un po' più grande. Quella di Fernando Torres appartiene senza dubbio alla seconda categoria, di cui fanno parte tutti i campioni assoluti. Magari, come El Niño ,...

Grande festa a Madrid - l'Europa League va all'Atletico : Roma, , askanews, - Grande festa per le strade di Madrid per la vittoria da parte dell'Atletico dell'Europa League 2018. Nella finale di Lione gli spagnoli hanno battuto 3-0 l'Olympique Marsiglia ...

Video/ Marsiglia Atletico Madrid (0-3) : highlights e gol della partita (Finale Europa League) : Video Marsiglia Atletico Madrid (risultato finale 0-3): highlights e gol della partita, finale di Europa League. Griezmann e Gabi regalano la coppa a Simeone.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 09:08:00 GMT)

Marsiglia-Atletico Madrid 0-3 : Simeone conquista l'Europa League : Una doppietta di Griezmann trascina i Colchoneros, Gabi chiude i conti nel finale: Garcia deve arrendersi

Olympique Marsiglia-Atletico Madrid - Simeone : 'Griezmann? Spero resti. Il Cholismo è provarci sempre' : ... le parole dell'allenatore dell'Atletico Madrid a Sky Sport nel post gara. "Il Cholismo è un invito a crederci sempre. Griezmann? Decide lui, Spero resti" Simeone analizza poi il match vinto dalla ...

Nel segno dell’Atletico Madrid : conquistata la terza Europa League : Trionfo spagnolo in Europa. Festa grande per l’Atletico Madrid, che a Lione si impone sul Marsiglia per 3-0 e vince

Finale Europa League - delirio Atletico Madrid : è grande festa - tutte le foto [GALLERY] : 1/18 AFP/LaPresse ...

