AMICI 2018 Ed 17 | contratti ed ultime sfide nella prossima puntata?

Fabiana Britto/ "Contesa" tra Alberto e Danilo : balli brasiliani e prime AMICIzie (Grande Fratello 2018) : Fabiana Britto smuove gli animi al Grande Fratello 2018. La brasiliana si scatena in balli sensuali al ritmo brasiliano e predilige Alberto e Danilo...(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 07:00:00 GMT)

AMICI 2018/ Ed. 17 : le lacrime di Einar e le assegnazioni per il prossimo serale : AMICI 2018, ed. 17: sorpresa in occasione del suo compleanno per Einar Ortiz che non trattiene le lacrime. Per gli allievi ancora in gara arrivano le nuove assegnazioni.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 05:17:00 GMT)

AMICI 18 ci sarà : aperti i casting per l’edizione 2018-2019 del talent : aperti i casting di Amici 18, l’edizione 2018-2019 del programma di Canale5 Amici 18 ci sarà. La conferma, se ce ne fosse bisogno, arriva mentre su Canale5 è ancora in corso la versione numero 17. A darne annuncio Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro, insieme alla Fascino p.g.t. La società di produzione del programma di Maria […] L'articolo Amici 18 ci sarà: aperti i casting per l’edizione 2018-2019 del talent proviene da Gossip ...

Marco Bocci dopo l'ospedale torna ad AMICI 2018 come giudice? "Più forti di prima" : Marco Bocci è uscito dall'ospedale: una bellissima notizia per i fan dell'attore e per il pubblico di Amici di Maria De Filippi, dove speriamo di ritrovare Bocci in qualità di giudice della commissione esterna. Dal Serale manca da inizio maggio, poco dopo avevamo scoperto che era stato ricoverato in ospedale ed è stato lo stesso attore, insieme alla moglie Laura Chiatti, a informare attraverso i social network delle condizioni di salute di Marco ...

AMICI 2018 semifinale eliminati : a rischio Einar Ortiz e Carmen Ferreri? : Amici 2018, la semifinale del 27 maggio vede Einar Ortiz possibile eliminato? Vi spiegheremo nel corso di questo articolo i motivi che vedono il cantante a rischio, anche se non è l'unico, ma innanzitutto bisogna ricordare che la semifinale di Amici 17 andrà in onda di domenica, non di sabato: gli spot pubblicitari lo ricordano ogni giorno e a ogni ora, ma non è mai abbastanza, perciò lo facciamo anche noi! Perché spostare dal sabato alla ...

AMICI 2018 - anticipazioni sabato 19 maggio : Lauren vince il ballo? Forse doppia eliminazione : Curiosi di scoprire tutte le anticipazioni di sabato 19 maggio? Amici 2018 si avvia alla conclusione ed è sicuramente tempo di bilanci, di capire chi e quanti saranno i finalisti prima di ipotizzare chi sarà il vincitore della 17esima edizione. Bisogna aspettare perché al Serale di Amici può succedere di tutto, dunque è meglio avere dati certi prima di fare ipotesi e creare false speranze in chi, per esempio, vorrebbe una finale a cinque con ...

AMICI 2018 - vincitore finale ballo : Lauren Celentano a rischio dopo la vittoria della scorsa settimana? : Sabato scopriremo il vincitore di ballo di Amici 2018: sarà Lauren Celentano? Ci sarà una finale vera e propria contro Bryan, visto che la votazione è stata rimandata di una settimana su richiesta di Rudy Zerbi. Sì, ancora lui! dopo aver dato inizio a queste sfide interne, chiedendone una tra Carmen ed Emma, non si è sentito pronto a votare tra Lauren e Bryan, decretando il vincitore della finale di ballo. Era prevista la sfida tra i due ...

AMICI 2018/ Ed. 17 : al via i casting per la nuova edizione in attesa del vincitore : Amici 2018, ed. 17: prima della semifinale, per i ragazzi ancora in gara arriva una sorpresa. La ballerina Lauren Celentano rivive tutte le sue emozioni.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:53:00 GMT)

AMICI 2018/ Ed. 17 : sorpresa nelle casette - il racconto di Lauren : AMICI 2018, ed. 17: prima della semifinale, per i ragazzi ancora in gara arriva una sorpresa. La ballerina Lauren Celentano rivive tutte le sue emozioni.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 05:53:00 GMT)

Faceva Caldo è l’album di Zic dopo AMICI 2018 - tracklist e copertina : Si intitola Faceva Caldo l'album di Zic in uscita questa settimana. L'album di inediti del cantante è atteso nei negozi e in digital download per il prossimo 25 maggio su etichetta Sony Music. Zic è noto al pubblico per aver partecipato al programma TV Amici di Maria De Filippi, nell'edizione numero 17, attualmente in onda su Canale 5 nella fase serale. Mentre mancano due puntate alla chiusura del programma, uno dei primi cantanti esclusi dal ...

La data della finale di AMICI 2018 - l’ultima puntata in diretta su Canale 5 a giugno : La data della finale di Amici 2018 è stata comunicata. L'ultima puntata del programma guidato da Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5, in diretta, a giugno. La data della finale di Amici 2018 è quella di sabato 2 giugno quando conosceremo il vincitore del circuito canto e il vincitore dell'intera edizione. Quanto alla danza, il nome del vincitore è già noto: è la ballerina Lauren la trionfatrice del ballo. Ha superato i voti raggiunti ...

BIONDO - ELIMINATO/ AMICI 2018 - non si interrompe il silenzio del ragazzo sui social : Einar viene ELIMINATO nel serale di Amici 2018 durante la sfida con Einar: "Sono felice lo stesso". Il rapper annuncia l'uscita del suo nuovo album il primo giugno. (Pubblicato il Sun, 20 May 2018 14:19:00 GMT)

Il compleanno di Al Bano ad AMICI 2018 con le due Romina prima del tour estivo reso ufficiale (video) : Il compleanno di Al Bano ad Amici 2018 anticipa il tour estivo che condurrà in coppia con Romina. La ex moglie è stata ospite dell'ultima puntata del serale, nel quale hanno portato una versione inedita di Felicità nella quale Romina ha portato un'invettiva contro il circo mediatico resa sotto forma di rap (qui il video della sorpresa per il compleanno). L'artista di Cellino San Marco ha aperto la puntata facendo da colonna sonora alla sfida ...