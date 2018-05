Ue | nel 2017 l' Italia ha rispettato le regole sul debito | tra un anno nuovo controllo

Per cani e gatti gli italiani hanno speso oltre 2 miliardi di euro nel 2017 : Bambini e animali sono i migliori volani dei consumi a fronte di scarsa liquidità, perché è difficile spiegare loro che occorre far quadrare i conti. E i dati sugli animali da compagnia mostrano che la loro...

Cassa Rurale di Trento - nel 2017 utile di 4 - 1 milioni : Trento . Con un utile di 4,1 milioni, un margine di intermediazione di 53,6 milioni, un patrimonio di 175,5 milioni e un indice di solidità Cet1 di 15,86%, la Cassa Rurale di Trento ha chiuso il ...

Le controversie per disservizi telefonici hanno raggiunto 40 milioni di euro di rimborsi agli utenti nel 2017 : AGCOM ha comunicato che le pratiche per disservizi telefonici tra operatori e utenti sono aumentate rispetto al 2016, raggiungendo 120.000 istanze nel 2017 che hanno generato rimborsi e indennizzi per 40 milioni di euro. Secondo i dati in possesso dell'Autorità, i disservizi lamentati dagli utenti si verificano in modo particolare durante i cambi di operatore fisso. L'articolo Le controversie per disservizi telefonici hanno raggiunto 40 milioni ...

In Italia nel 2017 -0 - 3% emissioni gas serra ma Pil +1 - 5%; Smog - xylella - nucleare : Italia deferita Corte Ue : ... tour, mercatini, degustazioni e spettacoli, come ha spiegato il presidente di ANBI Veneto, Giuseppe Romano RIFIUTI ELETTRONICI, Italia È FANALINO CODA IN UE Con circa 5 kg per abitante di rifiuti da ...

Dividendi alle stelle : 1.250 miliardi di dollari distribuiti nel 2017 : I Dividendi concessi agli azionisti dalle aziende di tutto il mondo sono cresciuti a livelli record nel 2017 © Rafael Matsunaga wikimedia commons "Le imprese registrano una forte crescita dei ...

Tlc : in Francia nel 2017 operatori hanno investito 9 - 6 mld - è record : Parigi, 22 mag. (AdnKronos) – Nel 2017 gli operatori tlc presenti in Francia hanno investito nel 2017 9,6 miliardi di euro. Si tratta di un nuovo record. E’ quanto rileva l’Arcep, l’Autorità delle comunicazioni francese che oggi ha pubblicato un report sul tema. Nel 2017, rileva l’Arcep, gli operatori hanno investito 660 milioni di euro in più rispetto al 2016.“Due anni fa – commenta il presidente ...

Il mattone tira : +4 - 9% nel 2017 : Roma, 22 mag. , AdnKronos, - Nel 2017 il numero delle compravendite di case è cresciuto del 4,9% su base annua. È quanto emerge dall'ultimo rapporto sull'immobiliare residenziale realizzato dall'...

Kabul : Onu - boom papavero oppio nel 2017 : Kabul, 21 MAG - La coltivazione del papavero da oppio ha raggiunto nel 2017 un livello record in Afghanistan coprendo, secondo le stime, 328.000 ettari, un +63% rispetto ai 201.000 ettari del 2016. ...

Moda : Assopellettieri - export +13 - 2% a 7 - 4 mld nel 2017 : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – Il settore della pelletteria archivia il 2017 con un fatturato superiore ai 7 miliardi di euro, in aumento del 5,7% rispetto a quello del 2016 grazie soprattutto alle vendite sul mercato estero che mostrano un incremento del 13,2% a 7,4 miliardi. Lo rende noto Assopellettieri su una stima elaborata dal Centro Studi di Confindustria. Gli incrementi a doppia cifra valgono per tutte le tipologie di merci: le ...

Ryanair - nel 2017 aumento utili e passeggeri : Teleborsa, - Conti positivi per Ryanair , la principale compagnia aerea low cost in Europa. La società irlandese ha registrato nell'anno finanziario 2017 una crescita sia degli utili che dei ...