Maltempo | Asp | riparato subito guasto cabina elettrica ospedale Partinico

Maltempo Palermo - ASP : riparato subito il guasto della cabina elettrica dell’ospedale di Partinico : “Ripristinata in pochi minuti l’erogazione dell’energia elettrica all’Ospedale di Partinico (Palermo) dopo che un guasto alla cabina elettrica aveva provocato l’interruzione della corrente“: lo rende noto l’ufficio stampa dell’Asp di Palermo. “Il guasto, probabilmente causato dal Maltempo, ha anche provocato il danneggiamento delle batterie del gruppo elettrogeno: è prontamente intervenuto il ...

Tre giorni di Maltempo aspettando l'arrivo dell'anticiclone Scipione : Roma - Avvio di settimana da dimenticare. Ci aspettano tre giorni di maltempo, ma la svolta è vicina. Oggi e domani temporali e piogge si faranno via via più frequenti su tutto il Nord e poi verso le regioni centrali, con fenomeni localmente intensi sulla Toscana, sul Lazio (attenzione a Roma) e sull'Umbria. Diffuso maltempo anche al Sud, soprattutto sulla Campania e sulla Basilicata. Non verranno risparmiate dalle precipitazioni ...

Maltempo : tornano il freddo e la neve - per il caldo bisogna aspettare ancora : tornano il freddo e la neve: per il caldo bisognerà aspettare ancora, almeno una decina di giorni. Sulle Alpi è arrivata qualche nevicata, ad esempio in Trentino Alto Adige . Pioggia e temperature in ...

Meteo - la primavera dov'è? Ci aspettano ancora tanti giorni di Maltempo : Nel weekend è arrivato il secondo ciclone del mese di maggio: condizionerà il tempo anche durante questa settimana. Secondo il sito iLMeteo.it, il Meteo resterà instabile durante i prossimi sette giorni...

Maltempo Sardegna - nubifragio a Fluminimaggiore : gravi danni - “una vera e propria bomba d’acqua che non ci aspettavamo” : nubifragio nella notte a Fluminimaggiore (Sud Sardegna): il Rio Mannu ha esondato in più punti ed ha allagato il Paese. Le strade sono invase dal fango. L’Anas ha chiuso la Ss 126 in entrambe le direzioni nel tratto dal km 65,300 (Fluminimaggiore) al km 44,300 (Iglesias). Allagata la piana di Portisceddu, verso lo sbocco a mare del Rio Mannu. Il Sindaco Nando Pellegrini ha spiegato all’Adnkronos che ha “ordinato la chiusura ...

“Riaprite gli ombrelli”. Torna il Maltempo - ma non in tutta Italia : ecco dove. Nuova perturbazione dopo il weekend di Pasqua. Cosa ci aspetta nei prossimi giorni : Sole e temperature miti, almeno in gran parte del Paese, hanno contraddistinto la giornata di Pasquetta dopo giorni di vento e pioggia. dopo una Pasqua caratterizzata da tempo instabile, con qualche nuvolosità e precipitazioni occasionali, le previsioni di Pasquetta hanno fatto tirare un sospiro di sollievo agli amanti delle scampagnate e delle gite fuori porta. Lunedì 2 aprile si è infatti verificato un miglioramento deciso e diffuso ...

Meteo - altro che primavera : ci aspettano gelo e neve. Maltempo a sud e clima invernale : Temperature ben al di sotto della norma fino alla fine della settimana. Neve a quote collinari su Marche e Abruzzo. Per la giornata di oggi, 21 marzo, tempo molto instabile al Sud e sul settore Adriatico.Continua a leggere

Maltempo : neve fuori stagione pure in Gb - caos nei trasporti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...