In arrivo un nuovo controller per PS4 con licenza ufficiale

Plume è il nuovo album di Irama in arrivo dopo Amici : dettagli e tracklist del progetto : Svelati i primi dettagli del nuovo album di Irama, in arrivo venerdì 1 giugno prima della gran finale di Amici di Maria De Filippi. A pochi giorni dall'uscita del progetto discografico e dalla finale del talent di Canale Cinque, Irama ha svelato attraverso i propri canali social il titolo del suo nuovo album e le canzoni in esso contenute. Il disco si chiama Plume ed uscirà venerdì prossimo, il giorno prima della finale di Amici. Giunto ...

In arrivo Noche Sin Dia de Il Volo - il nuovo singolo con Gente De Zona prima dei concerti in estate : Noche Sin Dia de Il Volo è il nuovo singolo in collaborazione con Gente De Zona, che anticipa il prossimo progetto discografico del trio di tenori, in arrivo nei prossimi mesi. Come promesso ed anticipato nei giorni scorsi, Piero, Ignazio e Gianluca stanno per tornare sul mercato discografico mondiale: dopo aver svelato alcuni dettagli sul nuovo disco di inediti prossimo all'uscita, il trio rilascerà venerdì 25 maggio il primo singolo ...

Un nuovo album di Taylor Swift in arrivo entro il 2019 - la popstar svela i progetti per i suoi 30 anni : Un nuovo album di Taylor Swift potrebbe arrivare entro la fine del prossimo anno: a svelarlo è stata la stessa popstar, ora impegnata nel suo Reputation Stadium Tour negli USA, parlando col noto blogger Perez Hilton durante uno dei suoi concerti. La cantante vorrebbe che il suo prossimo disco di inediti, il successore del best seller Reputation che ha visto la luce lo scorso autunno, uscisse prima dei suoi 30 anni: visto che li compirà il 13 ...

Una Vita - luglio 2018 : il sospetto di Mauro e Felipe e un nuovo arrivo : Un nuovo appuntamento dedicato alla popolare serie televisiva di origini iberiche “Una Vita”, creata dall’autrice Aurora Guerra, che non smette mai di appassionare il pubblico. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese, Mauro e Felipe sospetteranno di Elena. La vendetta della Sotero, la confessione di San Emeterio Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori italiani avranno modo di vedere sulla rete ammiraglia ...

Prey : nuovi schievement suggeriscono un nuovo DLC in arrivo : Sembra proprio che Arkane Studios non abbia ancora giocato tutte le carte a disposizione con Prey, riporta Destrucotid.Come possiamo infatti vedere, pochi mesi fa lo sviluppatore ha pubblicato alcune immagini teaser e ha accennato ad un annuncio in programma per il 10 giugno, data coincidente con la conferenza stampa di Bethesda per l'E3. Inoltre proprio quest'oggi Arkane ha introdotto una serie di nuovi DLC per la versione PC di Prey.Rimane da ...

Prostata - tumore : in arrivo nuovo test del sangue : Un nuovo test del sangue, messo a punto negli Stati Uniti dalla Cleveland Diagnostics, si è dimostrato più accurato del tradizionale test PSA per misurare il rischio di tumore alla Prostata. Il test identifica i cambiamenti della struttura dell'antigene prostatico (PSA) e quindi non si limita sempli

In arrivo il nuovo album dei Subsonica con un tour anticipato da “scadenze” : Il nuovo album dei Subsonica sta per arrivare. Ad annunciarlo sono i diretti interessati che, con una serie di messaggi criptici, lasciano intendere che il prossimo disco non è poi così lontano dal vedere la luce. Si parla del mese di maggio ma anche dell'imminente annuncio di un tour con il quale supporteranno il nuovo album, l'ottavo, che arriva a 4 anni dalla loro ultima espressione discografica come gruppo. Il nuovo progetto della ...

Call of Duty : Black Ops 4 - in arrivo ad Ottobre il nuovo capitolo dello sparatutto di Activision : Activision ha presentato oggi a Los Angeles Call of Duty: Black Ops 4, il quindicesimo titolo della remunerativa saga di sparatutto in prima persona – l’ultimo capitolo è riuscito a totalizzare oltre 1 miliardo di dollari nei primi due mesi di vendita– , in arrivo per PlayStation4, Xbox One e PC il 12 Ottobre Dopo il capitolo dello scorso anno, sviluppato da Sledgehammer Games, che ha riportato i player alle origini della saga ...

Madonna ha annunciato l’arrivo del nuovo singolo “Beautiful Game” : Mad sta tornando <3 The post Madonna ha annunciato l’arrivo del nuovo singolo “Beautiful Game” appeared first on News Mtv Italia.

WhatsApp - nuovo update pronto e sarebbe in arrivo una funzionalità sorprendente : WhatsApp gode ancora di grande stima da parte dell'utenza. Sembrano essere questi i responsi che vengono inequivocabilmente regalati dal numero di download registrati dall'app sul Play Store e sull'Apple Store. Dal 2009 nessuna piattaforma dedicata alla messaggistica si è avvicinata ad insidiare la sua leadership. Occorre sottolineare che le alternative non mancano, molto spesso sono valide e in alcuni casi godono persino di un numero di ...

Nuovo album per i Justice : in arrivo 'Woman Worldwide' - : La conseguenza? La coppia entusiasta è tornata nello studio di Parigi con le registrazioni degli spettacoli, ha perfezionato e riperfezionato le tracce proposte e il risultato è la nascita di ' Woman ...

eMeet OfficeCore M2 : in arrivo il nuovo speaker per conferenze : eMeet OfficeCore M2 sul mercato Tra meno di due settimane vedremo il nuovo eMeet OfficeCore M2 debuttare sul mercato. Per chi non lo sapesse, eMeet è un’azienda cinese che produce speaker per conferenze, con audio impeccabile e microfono ad alta qualità in modo tale da poter partecipare più persone senza creare disturbi di suono. OfficeCore M2 è l’aggiornamento del precedente M1 che porta grandi novità di realizzazione e di ...

Inter - nuovo colpo : giocatore a Milano per le visite mediche - annuncio in arrivo Video : Una delle protagoniste preannunciate per la prossima sessione di Calciomercato sara' sicuramente l'Inter, a prescindere dalla possibile qualificazione in Champions League, che passera' allo scontro diretto all'ultima giornata di campionato, contro la Lazio allo stadio Olimpico, domenica prossima. I nerazzurri, infatti, entro il 30 giugno dovranno muoversi principalmente in uscita vista l'esigenza di dover chiudere il bilancio in pareggio per ...

Ecco il nuovo Mondiale per club - un ‘Torneo dei sogni’ con Juventus - Inter e Milan : in arrivo sfide stellari [I DETTAGLI] : Il nuovo Mondiale per club che potrebbe essere ribattezzato come “Torneo dei sogni” preannuncia grande spettacolo, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ la competizione verrà presentata al Consiglio Fifa con l’obiettivo di incassare ben tre miliardi di dollari da distribuire ai club. Il torneo andrà in scena ogni 4 anni e nella seconda metà di giugno, per quanto riguarda i club italiani dovrebbe toccare a Inter, ...