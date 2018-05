De Vrij | clamoroso retroscena | “ecco cosa è successo prima di Lazio-Inter”

calcioweb.eu

: #DeVrij, clamoroso retroscena: “ecco cosa è successo prima di #LazioInter” - CalcioWeb : #DeVrij, clamoroso retroscena: “ecco cosa è successo prima di #LazioInter” - Simone22146407 : @EMemelli @Sabatini De vrij di clamoroso aveva solo il colore della maglia, fosse stato a Torino come dice lei non… - efacilissimo : @27Giacomo @_ThousandN 40 giocatori. Forse 2 potranno giocare nella Juve entro i prossimi 15 anni. Ma hai mai gioca… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) La stagione del campionato di Serie A è andata in archivio con il botto, nell’ultimo match scontro per la Champions League traed Inter che ha portato grandi emozioni e polemiche. Sembrava fatta per la squadra di Simone Inzaghi dopo il gol del 2-1, poi la squadra di Spalletti è riuscita a ribaltare tutto con le reti di Icardi e Vecino, sul banco degli imputati il difensore De, già nerazzurro da alcuni giorni ha procurato il rigore del momentaneo pareggio dell’Inter. Nel frattempo emerge une riportato da ‘Il Tempo’, “Desi era tirato indietro”, il titolo, specificando come il difensore aveva comunicato di non voler giocare contro la ‘sua’ Inter, un gesto poco gradito da Simone Inzaghi che ha deciso di impiegarlo dal primo minuto. LEGGI ANCHE –>-Inter, Dein lacrime: ecco 7 buoni ...