Clericus Cup | le finaliste dal Pontefice

Clericus Cup - le finaliste dal Papa : La partita dell’evangelizzazione è sempre aperta. Qui c’è più gusto a giocare a pallone sembra dire con i suoi occhi sorridenti Papa Francesco, sul sagrato di Piazza San Pietro, alla vista dei calciatori-seminaristi della Clericus Cup. Prima della finale di sabato c’è la firma in prima persona del Pontifice sulla Clericus Cup, edizione n.12. Bergoglio nell’udienza generale ha salutato i capitani delle 16 squadre e la ...

Il Papa benedice la Clericus Cup : La Clericus Cup incontra il Santo Padre. Mercoledì 23, a pochi giorni della finale del campionato di calcio ecclesiastico 2018, una delegazione di rappresentanti di ciascuna delle 16 squadre, iscritte al torneo calcistico pontificio, promosso dal CSI, parteciperà all’udienza generale del Papa in Piazza San Pietro. Alla cerimonia parteciperanno i rettori ed i capitani delle 16 squadre – pontifici collegi, seminari, università ...

Clericus Cup - finale Africa-Stati Uniti : ANSA, - ROMA, 12 MAG - Sarà Usa contro Africa la finale inedita, sabato 26, della 12/a edizione della Clericus Cup, il mondiale vaticano promosso dal Csi, con il patrocinio dell'Ufficio sport della Cei, del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e del Pontificio Consiglio della Cultura del Vaticano. I seminari del North American Martyrs e del Pontificio Collegio Urbano hanno ...

Clericus Cup - tempo di quarti di finale : ANSA, - ROMA, 12 APR - In Vaticano, nel Centro sportivo Pio XI, è tempo di sfide decisive. Sabato 14 aprile otto squadre stanno per giocarsi l'accesso in semifinale. Tra i sacerdoti e seminaristi di ...