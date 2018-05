Tre giornate in fiera dedicate alla filatelia

Serie B : ecco gli squalificati - Tre giornate stop ad Alcibiade : Sono 9 i calciatori fermati dal Giudice sportivo di Serie B dopo la 42/a giornata di campionato, tutti per un turno ad eccezione di Raffaele Alcibiade, squalificato per 3 gare. La squalifica al giocatore della Pro Vercelli è stata comminata “per avere, al 25′ st, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una gomitata al volto un avversario”. Gli altri squalificati sono Vitale (Salernitana), Addae (Ascoli), Agazzi ...

Giornate Nazionali AIGAE : olTre 100 eventi in contemporanea - ben 3500 guide in campo per conoscere l’Italia : “Sarà l’Italia del Patrimonio geologico. Avremo la grande opportunità di visitare, vedere, ammirare, il Patrimonio Geologico dal 23 Maggio al 3 Giugno. Ben 100 eventi su tutto il territorio nazionale, in contemporanea e tutti gratuiti. In Abruzzo entreremo in un Canyon, sull’altopiano di campo Imperatore ma a San Salvo Marina visita guidata naturalistica tra le dune costiere con l’illustrazione delle caratteristiche botaniche, geomorfologiche e ...

Serie A - gli squalificati / Tre giornate per Veretout della Fiorentina : in 10 saltano l'ultima di campionato : Serie A, gli squalificati: tre giornate di squalifica per il centrocampista della Fiorentina Veretout, sono in dieci i calciatori che salteranno l'ultima giornata di campionato domenica.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 19:02:00 GMT)

Serie B - Tre giornate di squalifica ad Empereur del Bari : MILANO - Sono undici in tutto i giocatori fermati dal Giudice Sportivo a seguito dell'ultima giornata del campionato cadetto. Tutti per una giornata, ad eccezione di Alan Empereur , del Bari "per ...

Marsala - Manifestazioni Garibaldine - le prime Tre giornate - tra mostre - spettacoli... : La 'Mostra dei Calendari storici' - Martedì 8 Maggio , Palazzo VII Aprile , ore 17.30, - è il primo appuntamento delle 'Manifestazioni Garibaldine 2018' che si svolgeranno a Marsala fino a domenica 13.

Baseball - Serie A1 2018 : le solite Tre già in fuga dopo due giornate : Tutto nella norma? Sì e no. Era scontato solo che l’UnipolSai vincesse due partite contro Padule, non lo era affatto alla vigilia che Rimini, San Marino e soprattutto Padova facessero doppietta contro Parma e le due nettunesi. Se poi aggiungiamo che tre vittorie su quattro (quella casalinga dei Pirati e le due della T&A) sono arrivate in rimonta e che Città di Nettuno ha gettato al vento il successo in garauno, ecco che la classifica ...

RISULTATI SERIE D/ Classifiche aggiornate - livescore. Le Tre capolista. Gironi A - B - C - D - E - F - G - H - I : RISULTATI SERIE D: Classifiche aggiornate e diretta live score delle partite in programma oggi 8 aprile 2018. In campo ancora i Gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 11:50:00 GMT)

Giornate Fai di Primavera - un viaggio tra i gioielli nascosti d’Italia. Dal Trentino alla Sicilia - 11 luoghi da scoprire : Sono più di mille i luoghi che sabato e domenica apriranno le porte ai cittadini per farsi conoscere e per raccontare la loro storia. Anche quest’anno grazie al Fai, Fondo ambiente italiano e ai suoi cinquanta mila volontari, palazzi solitamente inaccessibili, aree archeologiche, colonie marine abbandonate, chiese e monumenti si sveleranno. Ogni regione ha i propri appuntamenti che potete trovare sul sito www.Giornatefai.it ma tra i protagonisti ...