La rinascita di Fabio Aru Un uomo vero che onora il Giro e promette battaglia sulle Alpi

(Di martedì 22 maggio 2018) Domenica scorsa, al termine della tappa di Sappada, chiusa a quasi 20 minuti dalla maglia rosa Simon Yates,Aru si trovava dinanzi ad un bivio: lasciare la Corsa Rosa oppure rimettersi in gioco per arrivare con orgoglio a Roma. Quando ti avvolge l’ombra del dubbio di non essere più te stesso, rischi di precipitare in un abisso senza fine. Di smarrirti per sempre. Quando ti presenti ald’Italia tra i favoriti, negli anni migliori della carriera, salvo riscoprirti distante dai migliori e mai davin gara, ti sembra di piombare improvvisamente in una notte infinita. Sarebbe stato semplice dire basta, tornare a casa ed evitare altre brutte figure. Questo, però, non sarebbe statoAru. Un corridore che ha vinto una Vuelta, è salito per due volte sul podio aled ha chiuso al quinto posto il Tour de France 2017 dopo aver indossato anche la maglia gialla, non ...