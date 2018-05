Grande Fratello 15 | diretta 22 maggio 2018 | Lucia Bramieri e il Telegatto

'Siete marci dentro'. Nina Moric - una furia al Grande Fratello : In particolare, ha esordito prendendosela con il mondo dei social che si era mostrato particolarmente impietoso nei suoi confronti, attaccandola per il suo aspetto fisico: tantissimi i meme subito ...

Nina Moric - magra e con la cicatrice a metà gola/ Il segno evidente anche al Grande Fratello 2018 : Nina Moric magra e con una cicatrice a metà gola: che cosa le è successo? Il segno visibile anche nel corso della sua nuova ospitata al Grande Fratello 2018(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 22:40:00 GMT)

VALENTINA - FIDANZATA VERONICA SATTI/ La compagna della figlia di Bobby Solo nella casa? (Grande Fratello 2018) : VALENTINA, chi è la FIDANZATA VERONICA SATTI? La concorrente del Grande Fratello 15 e figlia di Bobby Solo riceverà la sua visita in Casa prima della finale?(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 22:38:00 GMT)

Grande Fratello - Nina Moric : 'Prima di accusare le persone sui social riflettete - siete voi marci dentro' : Una splendida Nina Moric entra in studio durante la diretta del Grande Fratello dopo le polemiche della scorsa puntata. La modella croata ha un look più fresco, capelli schiariti e un mini abito ...

Striscia la Notizia - audio choc al Grande Fratello. Patrizia a Danilo : 'Mentre pippava...'. Di chi sta parlando? : Dopo il canna-gate dell'Isola dei Famosi, droga anche al Grande Fratello ? Striscia la Notizi a fa sentire l'audio choc di una conversazione tra Patrizia e Danilo . I telespettatori avrebbero ...

Grande Fratello 2018/ Diretta - eliminati e finalista : Alfredo e il telegatto - Lucia Bramieri : "è di Cesare" : Grande Fratello 2018, anticipazioni e Diretta della sesta puntata di oggi, martedì 22 maggio: un nuovo ingresso nella Casa, doppia eliminazione e primo finalista del reality.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 22:30:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Nina Moric risponde agli insulti del web : "Non siete carnefici - siete deboli". E con Luigi Favoloso... : Nina Moric è tornata al Grande Fratello 15 per rispondere alle persone che, sette giorni fa, si sono sfogati, sul web, dopo averla vista entrare nella casa più spiata d'Italia. Al centro delle critiche (e degli insulti...) il suo look, con conseguenti paragoni offensivi e dubbi sulla chirurgia:prosegui la letturaGrande Fratello 15, Nina Moric risponde agli insulti del web: "Non siete carnefici, siete deboli". E con Luigi Favoloso... ...

Grande Fratello - il sospetto della cocaina nella casa : spunta un audio di Striscia la notizia : Scoppia un nuovo scandalo sul Grande Fratello di Barbara D'Urso che in confronto il cannagate dell'Isola dei famosi può sembrare una ragazzata. Secondo un servizio di Striscia la notizia, ci sarebbe ...

Filippo Contri - "I cani si educano a calci"/ Barbara d'Urso : "Tutto da chiarire" (Grande Fratello 2018) : Filippo Contri, "I cani si educano a calci": Barbara d'Urso ha sottolineato come vadano presi dei provvedimenti già stasera di fronte a una situazione non tollerabile. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 22:18:00 GMT)

NINA MORIC INFURIATA AL Grande Fratello 2018/ Ma perdona il presunto bacio tra Luigi Favoloso e Mariana : NINA MORIC con chi si confronterà al GRANDE FRATELLO 2018? L'ex fidanzata di Luigi Favoloso entrerà "INFURIATA" nella casa: lo annuncia Barbara D'Urso, c'è mistero sulla causa.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 22:15:00 GMT)

Grande Fratello 15 - diretta 22 maggio 2018 | Danilo e la battuta offensiva verso Lucia Bramieri : Grande Fratello 15 in diretta la sesta puntata di martedì 22 maggio 2018.[live_placement]prosegui la letturaGrande Fratello 15, diretta 22 maggio 2018 | Danilo e la battuta offensiva verso Lucia Bramieri pubblicato su TVBlog.it 22 maggio 2018 22:15.

“Siete marci dentro”. Nina Moric - una furia al Grande Fratello : la showgirl infiamma lo studio : Ancora fuochi d’artificio nel corso del Grande Fratello: anche nel corso dell’ultima puntata non sono mancati i colpi di scena, dopo che nelle precedenti c’era stato l’atteso confronto tra Luigi Favoloso e Nina Moric in diretta con la coppia che era arrivata al punto di non ritorno e il concorrente fatto fuori dalla produzione per il comportamento avuto nei giorni precedenti, quando aveva scritto con il rossetto ...

Grande Fratello - Nina Moric : «Prima di accusare le persone sui social riflettete - siete voi marci dentro» : di Ida Di Grazia Una splendida Nina Moric entra in studio durante la diretta del Grande Fratello dopo le polemiche della scorsa puntata. La modella croata ha un look più fresco, capelli schiariti e un ...

Striscia la notizia vs Grande Fratello/ Video - cocaina-gate nella casa? Droga - Barbara D'Urso svicolerà? : Striscia la notizia vs Grande Fratello, cocaina-gate all'interno della casa più spiata di Italia? Un dialogo tra Patrizia e Danilo fa discutere: le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 22:05:00 GMT)