Piccolo 'caso' per Giuseppe Conte, il "premier politico" proposto al Colle. Il professore ordinario di Diritto Privato a Firenze e avvocato cassazionista vanta un lungo curriculum.Tra le sue esperienze ufficiali si citano anche alcuni stage dal "2008 al 2012" presso la la New York University, ma per il corrispondente del New York Times, Jason Horowitz:"Negli archivi della Università americana non risulta nessun Conte". Dall'Università, riferisce il cronista, hanno risposto:"Una persona con questo nome non compare nei nostri archivi".(Di martedì 22 maggio 2018)

