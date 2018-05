Torino - Bimba non vaccinata morta di tetano : indagati i genitori : Aveva effettivamente contratto il tetano la bimba di 7 anni che lo scorso ottobre a Torino fu ricoverata in gravi condizioni all'ospedale infantile Regina Margherita e fu dimessa solo un mese dopo. La ...

Torino - Bimba non vaccinata morta di tetano : indagati i genitori : Aveva effettivamente contratto il tetano la bimba di 7 anni che lo scorso ottobre a Torino fu ricoverata in gravi condizioni all'ospedale infantile Regina Margherita e fu dimessa solo un mese dopo. La ...

Non è vaccinata : Bimba di 7 anni contrae il tetano a Torino. Indagati i genitori per lesioni colpose : Aveva effettivamente contratto il tetano la bimba di 7 anni che lo scorso ottobre a Torino fu ricoverata in gravi condizioni all'ospedale infantile Regina Margherita e fu dimessa solo un mese dopo. La conferma è arrivata dalla consulenza tecnica affidata dalla procura a due specialisti, secondo i quali non ci sono alternative plausibili.I genitori, che non avevano mai provveduto a vaccinare né lei né l'altro figlio, di dieci ...

Giuseppe Conte e il caso Stamina : nel 2013 fu legale della Bimba che i genitori volevano curare con i metodi di Vannoni : Giuseppe Conte – indicato da Di Maio e Salvini come possibile capo del governo M5s-Lega – è stato, tra l’altro, il legale della famiglia di Sofia: si era battuto affinché la bambina potesse seguire il protocollo di cura Stamina, metodo che in quei mesi fu bocciato dalla quasi totalità della comunità scientifica, nazionale ed internazionale, e da tutte le autorità sanitarie dello Stato e che ha prodotto anche diversi processi ...

DIMENTICA FIGLIA IN AUTO/ Morta Bimba di 7 mesi : ma la colpa non è del padre : A San Piero a Grado , PI, un padre, andando al lavoro, ha chiuso la FIGLIA di 7 mesi in AUTO. Per la piccola non c'è stato nulla da fare.

Treviso - Bimba cade da terrazzo/ Madre psicolabile in carcere per tentato omicidio : il padre non è accusato : Mogliano Veneto (Treviso), bimba di 3 anni vola giù dal terrazzo del secondo piano: ultime notizie, arrestata la Madre sospettata e accusata di tentato omicidio(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 00:42:00 GMT)

Treviso - Bimba cade da terrazzo : madre in carcere per tentato omicidio/Ultime notizie : il padre non è accusato : Mogliano Veneto (Treviso), bimba di 3 anni vola giù dal terrazzo del secondo piano: Ultime notizie, arrestata la madre sospettata e accusata di tentato omicidio(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 00:42:00 GMT)

Bimba di 4 anni chiede elemosina in strada - denunciata la nonna a Napoli : Sfruttava la nipotina di soli 4 anni costringendola a chiedere l'elemosina tra i passanti lungo corso Umberto I, a Napoli. Una donna rumena di 50 anni, B.F., è stata denunciata dagli agenti dell'Unità ...

Bidella suicida - gli avvocati : “La Bimba descrive una donna alta e bionda - lei non era così” : Parlano gli avvocati della Bidella suicida, che col suo gesto ha scosso la comunità di Sestu e non solo. La donna di 64 anni si è tolta la vita dopo aver ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari che la Procura di Cagliari aveva aperto in seguito alla denuncia per abusi sessuali presentata dai genitori di una bimba.Continua a leggere

Torre Annunziata - il nonno stupra la nipotina e la madre della Bimba lo denuncia dal carcere : Mentre la mamma era in carcere, il nonno paterno avrebbe abusato di lei, quando aveva solo 12 anni. Quando la figlia si è confidata con la madre, la donna, keniota ma residente in Italia da oltre 25 ...

Parma - tenta di strangolare figlia di un anno con la canottiera/ Ultime notizie : arrestata - Bimba non grave : Parma, tenta di strangolare figlia di un anno con la canottiera: arrestata mamma 30enne di origini nigeriane, la bimba fortunatamente non è grave. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 10:14:00 GMT)

«Io - Aldo e la Bimba nata in mare Vi prego - non cessate le ricerche» : La moglie di Aldo Revello, lo skipper disperso nell’Atlantico con il suo marinaio, fa appello al presidente Mattarella perché resti alta la pressione sul Portogallo. La loro è una storia d’amore nata sul mare, talmente legata alla passione per la vela che la loro bimba di 4 anni, Maria Sole, l’hanno concepita durante una traversata oceanica. È la storia di Aldo Revello e Rosa Cilano, 53 anni lui, 37 lei, una coppia che ha vissuto l’avventura ...

Roma - lo scuolabus non è adatto al trasporto disabili - la Bimba salta la gita. La mamma : 'Altro che inclusività' : Ha dovuto rinunciare alla gita con la classe alla tenuta presidenziale di Castel Porziano perché Ilary, 9 anni di Ardea, affetta da tetraparesi, aveva bisogno di un mezzo speciale per il trasporto. Il ...

Uccide Bimba di 5 anni e la nonna alla festa di compleanno dei piccoli - 31enne giustiziato : Erick Davila è il nono prigioniero giustiziato negli Stati Uniti dall'inizio dell'anno, il quinto in Texas.Continua a leggere