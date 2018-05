Savona ammette la tenzone attorno al suo nome

huffingtonpost

(Di lunedì 21 maggio 2018) Il punto critico per la la nascita dell'esecutivo gialloverde ha ildi, in relazione alla casella più delicata del nuovo governo: l'Economia. Il suogira da ore, accompagnato da voci su frizioni. Perché l'ex ministro dell'Industria nel Governo Ciampi (92-94), allora di provata fede europeista, è oggi un profilo dei più critici nei confronti dell'Ue. E dunque potrebbe rientrare con difficoltà in quel perimetro fissato dal capo dello Stato. Del resto lui stesso ne è consapevole. Ela tensioneal suo. Ad Affari Italiani,ha affermato di essere "disponibile per il Paese" ma di non voler entrare "nei dettagli e nei conflitti", perché compito dei "politici e io sono un tecnico. Non voglio entrare nella".che, stando a quanto emerso, non si consuma tra Movimento 5 Stelle e Lega, ...