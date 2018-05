Lombardia | allevamenti intensivi | maiali così stressati che diventano cannibali

Maiali maltrattati in 6 allevamenti in Lombardia : condizioni igieniche al limite : Gli animalisti europei dell’Eurogroup for Animals e della lega Antivivisezione, assieme l’Intergruppo benessere animale del Parlamento Europeo, hanno denunciato le condizioni igieniche e veterinarie di 6 diversi allevamenti italiani delle Province di Brescia, Cremona e Mantova, tra cui 4 di questi forniscono le carni al prestigioso prosciutto di Parma. E’ una “gravissima mancanza di rispetto della normativa ...