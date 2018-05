Si è suicidato l' uomo che aveva gettato la figlia da un viadotto nel chietino

agi

(Di domenica 20 maggio 2018) Si èl'che ha lanciato la figlioletta daldella A4 a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. Dopo essere rimasto per ore in bilico sul, minacciando di lanciarsi nel vuoto, l'si è lasciato cadere ed è precipitato. Circa un'ora prima erano giunti sul posto i suoi familiari, che non sono riusciti a convincerlo a desistere al suicidio. La tragedia sembra legata alla caduta della compagna dell', e madre della ragazzina, avvenuta stamane dal quarto piano di una palazzina di Chieti. Soccorsa dai sanitari del 118, la donna è morta in ospedale. Non sono ancora chiare le ragioni della caduta