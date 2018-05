Scherma | Grand Prix Shanghai 2018 | terzo posto per Andrea Cassarà! Alice Volpi si ferma

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : a Seul protagonista la sciabola con l’ultimo Grand Prix prima della pausa : Sarà la sciabola a chiudere la fase invernale della Coppa del Mondo di Scherma. A Seul è in programma un Grand Prix, ultimo appuntamento prima di una pausa di quasi un mese, quando si tornerà in pedana con vista su Europei e Mondiali. Grande voglia di riscatto in casa Italia dopo le ultime due uscite stagionali non eccezionali. In campo femminile ad Atene a livello individuale non è andata per niente bene, ma le azzurre si sono “consolate ...

Scherma - Grand Prix Budapest 2018 : Mara Navarria in trionfo! Giulia Rizzi sfiora il podio : Straordinario trionfo di Mara Navarria nel Grand Prix di Budapest. Per la spadista friulana è il secondo successo in questa stagione, dopo quella all’esordio a Tallinn. Una vittoria arrivata in finale contro la cinese Lin Sheng per 5-4 al termine di un ultimo atto molto combattuto e dove ha vinto soprattutto l’attesa e l’equilibrio tra le due atlete. L’azzurra è stata brava a recuperare una stoccata di svantaggio e poi a ...