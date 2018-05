Roma | il sindaco Raggi su Twitter | in 70 mila alla Race for the Cure

VIRGINIA RAGGI - “AL GOVERNO M5S CHIEDEREMO PIU FONDI”/ “Roma soffre” : il Sindaco rilancia sulle buche : VIRGINIA RAGGI, "Roma soffre": il Sindaco della Capitale ha parlato del lavoro della sua amministrazione e del nuovo GOVERNO M5s-Lega che sta nascendo.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 11:16:00 GMT)

Roma - bus Atac in fiamme a Castel Porziano e via del Tritone/ Video - sindaco Raggi : “mezzi vecchi di 15 anni” : Roma, autobus Atac in fiamme ed esploso a pochi passi da Montecitorio in via del Tritone: ultime notizie, il Video e tutti gli aggiornamenti. Altro bus in fiamme a Castel Porziano(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 20:00:00 GMT)

Venezia : no global rimuovono tornello a Piazzale Roma - il sindaco li rimette : Venezia: no global rimuovono tornello a Piazzale Roma, il sindaco li rimette Il varco era stato posto dal Comune per regolamentare l’afflusso di turisti durante il ponte del primo maggio Continua a leggere

Campidoglio - colloquio Raggi-sindaco di Liverpool : “invitato a Roma” : La sindaca di Roma Virginia Raggi e il sindaco di Liverpool Joe Anderson hanno avuto oggi pomeriggio un lungo e cordiale colloquio telefonico. Lo comunica il Campidoglio in una nota. La prima cittadina si è sincerata delle condizioni di salute di Sean Cox, il tifoso dei Reds aggredito in occasione della semifinale di andata di Champions League Liverpool-Roma. La sindaca Raggi ha espresso la vicinanza della città di Roma, condannando gli episodi ...

Coppia gay aggredita dal branco/ Roma - picchiati con calci e pugni : Imma Battaglia - “Sindaco venga al Pride!” : Coppia gay aggredita dal branco mentre passeggiava nel quartiere Trastevere di Roma, picchiati con calci e pugni: Imma Battaglia, “Sindaco venga al Pride!”, l'appello alla Raggi.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 13:25:00 GMT)

Pd - Cirinnà : “M5s è come una bestia con tante teste - la smetta di mentire. Di Battista? Stia buono - non sarà mai sindaco di Roma” : Durissimo attacco pronunciato ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) dalla senatrice del Pd, Monica Cirinnà, all’indirizzo del M5S. “Il movimento è una di quelle bestie della mitologia con tante teste” – dichiara la parlamentare – “Ogni testa dice quello che vuole, pensa quello che vuole e magari morde anche la testa accanto. All’amica Casellati va il mio augurio di buon lavoro. La conosco e la rispetto, ma tornerà con le pive nel ...

Formula E - il sindaco Raggi : “Successo clamoroso - Roma al centro del mondo” : “Ce l’abbiamo fatta – ha dichiarato il sindaco di Roma Virginia Raggi – Siamo entusiasti del successo clamoroso del primo E-Prix d’Italia che ha visto Roma e l’Italia al centro del mondo con oltre 30mila presenze tra appassionati, cittadini, turisti, imprenditori e milioni di spettatori in tutto il mondo. I bolidi elettrici sfrecciando per le architetture dell’Eur hanno stregato tutti, portando ...

Roma - il sindaco Raggi : 'Ringrazio Pallotta. Stadio? Tempi serrati - arriveranno 800 milioni' : Per quanto riguarda lo stadio , stiamo seguendo il cronoprogramma, con questo programma arriveranno 800 milioni di euro di investimenti , sarà un rilancio per l'economia di Roma e del Paese, stiamo ...

Roma - Pallotta in Campidiglio - incontro con il sindaco Raggi : Il presidente della Roma James Pallotta è stato in Campidoglio per incontrare la sindaca di Roma Virginia Raggi. I due si erano già sentiti in precedenza dopo il ‘bagno’ del patron dei giallorossi nella fontana di Piazza del Popolo, gesto per cui questi si è scusato e pagherà una multa. Pallotta è entrato a Palazzo Senatorio da una entrata secondaria e sta incontrando la sindaca in Sala degli Arazzi. Con Pallotta c’era anche il ...

Roma-Barcellona 3-0 - il sindaco Raggi : 'Grande prova d'orgoglio per la città' : 'Complimenti alla OfficialASRoma per la Remuntada di stasera. Grande prova d'orgoglio per la città e per l'Italia intera. #RomaBarcellona'. Così su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.

TERREMOTO nelle Marche - decine di repliche : avvertito anche a Roma. Sindaco : «Gravi danni». Scuole chiuse a Pieve Torina : Sembra non svanire mai l'incubo TERREMOTO per gli abitanti del Maceratese. Una scossa di magnitudo 4.6 con epicentro a 2 km da Muccia (Macerata), la più potente dall'ottobre 2016,...

Fabrizio Frizzi sepolto a Bassano Romano : l'ultimo sms al sindaco : Fabrizio Frizzi sarà sepolto a Bassano Romano. Il suo ultimo viaggio lo farà verso il paese dove è cresciuto. Lì verrà tumulato nella cappella di famiglia con il padre e la madre. E a spiegare questo ...

