Lazio-Inter | De Vrij in lacrime | ecco 7 buoni motivi per difenderlo dall’idiozia dei

Oh no - Lazio! I biancocelesti crollano e si fanno rimontare : in Champions va l'Inter : La Lazio perde 3 a 2 contro l'Inter nel match della 38giornata di Serie A. Dopo pochi minuti Adam Marusic, con un tiro deviato da Ivan Perisic, sblocca la contesa. A sorpresa Danilo D'Ambrosio ...

Lazio-Inter - le pagelle : Anderson e Milinkovic super. Male Luiz Felipe : La Lazio perde 3 a 2 contro l'Inter nell'ultima giornata del campionato di Serie A 2017/2018 . In avvio Adam Marusic , con un tiro deviato da Ivan Perisic , sblocca il match. A sorpresa Danilo D'...

PAGELLE / Lazio Inter (2-3) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 38^ giornata) : Le PAGELLE di Lazio Inter: i voti della partita per il Fantacalcio. I nerazzurri vincono in rimonta allo stadio Olimpico e si prendono i tre punti che vogliono dire Champions League(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 23:21:00 GMT)

L'Inter è Pazza : Lazio ko 3-2 in rimonta e vola in Champions League : L' Inter di Luciano Spalletti si conferma Pazza, proprio come il suo inno, e vince una partita incredibile e in rimonta contro la Lazio di Simone Inzaghi che già pregustava di andare in Champions ...

Lazio-Inter 2-3 - nerazzurri in Champions! Decide la testa di Vecino : E al 36' il mondo in effetti si ribalta, visto che sul corner di Brozovic non Ranocchia - buttato dentro per i centimetri - ma Vecino va in cielo per trovare l'angolino opposto. Un finale surreale. ...

Lazio-Inter e Sassuolo-Roma - le pagelle di CalcioWeb : Si è concluso in modo clamoroso il campionato di Serie A, partita da brividi quella tra Lazio ed Inter, scontro per la Champions League. Sembrava fatta per la squadra di Simone Inzaghi dopo l’autogol in avvio di Perisic, poi grandi occasioni per i padroni di casa ma la squadra di Spalletti si salva. Al 29′ l’Inter pareggia con l’uomo che non ti aspetti, D’Ambrosio che segna in mischia. Felipe Anderson segna il 2-1 e ...

Serie A - Lazio-Inter 2-3 : i nerazzurri tornano in Champions League! Icardi e Vecino ribaltano nel finale : L’Inter tornerà a giocare la Champions League dopo addirittura sei anni di assenza. I nerazzurri hanno sconfitto la Lazio per 3-2 nel match valido per la 38^ giornata della Serie: allo Stadio Olimpico andava in scena un vero e proprio spareggio, i nerazzurri erano obbligati a vincere per tornare nell’Europa che conta mentre ai biancocelesti bastava un pareggio. I ragazzi di Luciano Spalletti hanno confezionato una rimonta inattesa ...

Disfatta Lazio - all’Olimpico vince l’Inter. Niente Champions : Novanta minuti che sanno di finale quelli che vedono la Lazio affrontare l’Inter tra le mura amiche dell’Olimpico, che oggi registra il tutto esaurito con ben. In palio c’è il quarto posto in classifica, ovvero l’ultimo per accedere alla Champions League. Due risultati a disposizione dei biancocelesti, il pareggio e la vittoria, uno solo quello […] L'articolo Disfatta Lazio, all’Olimpico vince l’Inter. ...

Inter in Champions League - che beffa per una Lazio stupenda : decide un rigore provocato da De Vrij [FOTO] : 1/20 Foto Instagram ...

Serie A : Inter batte Lazio e va in Champions - Crotone in B : È l'Inter a strappare la qualificazione in Champions League al termine di una rocambolesca gara con la Lazio. All'Olimpico i nerazzurri vincono 3-2 rimontando nel finale. I biancocelesti avevano la gara in tasca: in vantaggio al 9' con Marusic, hanno subito il pareggio di D'Ambrosio al 21', ma hanno chiuso il primo tempo sul 2-1 grazie al vantaggio di Anderson al 41'. Nella ripresa Icardi pareggia al 79' ...

L'Inter strappa la Champions alla Lazio : clamoroso 3-2 all'Olimpico - decide Vecino : Nello scontro diretto i nerazzurri rimontano nel finale e si assicurano il quarto posto. A San Siro 5-1 alla Fiorentina dei rossoneri, che tengono a distanza l'Atalanta, battuta 1-0 a Cagliari. I sardi festeggiano la permanenza in Serie A con Spal, Udinese e Chievo. Vincono Roma e Torino

Lazio - Inter 2-3 : nerazzurri in Champions League : Non perdere la cronaca diretta minuto per minuto dalle ore 20.45. formazioni ufficiali tabellino Cronaca minuto per minuto 2' TEMPO 49' E' FINITA! L'Inter E' IN Champions League!!!! Al termine di una ...

Lazio-Inter 2-3 : pagelle e tabellino : Lazio-Inter, 38ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

LIVE Lazio-Inter - risultato in tempo reale : quattro minuti di recupero : Photo by Marco Rosi/Getty Images scelta da Supernews, CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 90 - saranno 4 i minuti di recupero 90 - ancora corner per la Lazio. Sventato il pericolo 90 - corner per la ...