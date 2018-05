Italia | intesa su Conte | domani M5s-Lega al Colle

Salvini : «Intesa con M5S o si vota» Di Maio : scelta tra coraggio e paura Conti e migranti - monito Ue all’Italia : Ennesimo incontro in serata tra il leader della Lega e il capo politico del M5S. Salvini: «Io ho la coscienza pulita perché stiamo lavorando al massimo: vediamo se c'è programma forte». Il Financial Times: «Roma apre le porte a moderni barbari». Di Maio: «Eurocrati, come vi permettete?»

Volley - Ofelia Malinov : “Italia - ai Mondiali per stupire. Voglio riprendermi tutto. Che intesa con Egonu” : Ofelia Malinov si sta preparando per una ricca estate con la Nazionale Italiana di Volley, ricoprirà il ruolo di palleggiatrice titolare e dovrà trascinare le compagne verso grandi traguardi: la Nations League e soprattutto il Mondiale in Giappone sono nel mirino. La 22enne, reduce da una buona annata con Bergamo e pronta a vestire la casacca di Scandicci, vuole riprendersi quello che le è stato tolto lo scorso anno a causa dell’infortunio ...

Governo - Salvini : ‘Non lascerò Berlusconi Intesa M5s-Pd presa in giro per Italiani’. Martina : ‘Stallo colpa tua - dovresti tacere’ : “I giornali di oggi dicono che lunedì lascerò Berlusconi? Capisco perché vendano sempre di meno. Non è vero che accadrà. Non vedo perché dovrei cambiare idea ogni quarto d’ora: non faccio come Renzi o Di Maio. Mi presento alle elezioni con una squadra e vado avanti con quella squadra”. Lo ha detto Matteo Salvini, in Friuli Venezia Giulia per il tour elettorale in vista delle Regionali di domenica. Il riferimento è al retroscena ...

AlItalia - intesa per proroga contratto : 19.05 E' stato raggiunto l'accordo tra sindacati e azienda sulla proroga del contratto dei lavoratori di Alitalia fino al 31 ottobre. Lo riferiscono fonti sindacali al termine del confronto. E viene specificato che non c'è alcun taglio aggiuntivo al costo del lavoro.

AlItalia - intesa su cassa integrazione : numero si riduce a 1.480 : Accordo raggiunto al ministero del Lavoro tra Alitalia e sindacati sulla procedura di proroga della cassa integrazione straordinaria , Cigs , in scadenza il 30 aprile. Lo riferiscono fonti sindacali ...

Prove di intesa Cinque Stelle-Pd?<br> Salvini : rispettare il voto degli Italiani : Prove di intesa se non proprio di governo tra Pd e Cinque Stelle con Matteo Salvini che salta sulla sedia. L’apertura del Pd di stamattina con le tre proposte programmatiche di Martina - su povertà, lavoro e famiglia "per un'Italia migliore" - era quello che il MoVimento Cinque Stelle aspettava visto che, come detto ieri da Luigi Di Maio ospite di Otto e mezzo su la7, il forno con la Lega sembra destinato a chiudersi. “Ripartiamo dalle nostre ...

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Intesa a +1 - 8% - Fca a +4% (17 aprile 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari continua a guardare ai 23.500 punti. Tanti dati macroeconomici in agenda oggi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 15:49:00 GMT)

Intesa Sp : la collezione Agrati in mostra alle Gallerie d'Italia a Milano (2) : (AdnKronos) - Dall’Informale alla Pop Art, dall’Arte Povera alla Conceptual Art per arrivare al Neoespressionismo e alla Transavanguardia, la collezione attraversa e intreccia i movimenti che hanno segnato il percorso dell’arte non solo italiana ma internazionale nella seconda metà del Novecento. "L

Intesa Sp : la collezione Agrati in mostra alle Gallerie d'Italia a Milano : Milano, 11 apr. (AdnKronos) - Il patrimonio artistico di Intesa Sanpaolo si arricchisce di una delle più importanti raccolte di arte contemporanea, la collezione Luigi e Peppino Agrati, a seguito della decisione del cav. Luigi Agrati di donare alla banca l’intero complesso di opere. Una selezione di

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Poste Italiane accordo con Intesa Sanpaolo sulla distribuzione - 11 aprile - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: accordo Intesa Sanpaolo e Poste Italiane sulla distribuzione e i servizi. Sigla triennale, ma il Mercato è tiepido.

Poste Italiane e Intesa San Paolo firmano un accordo di distribuzione triennale : Poste Italiane e Intesa SanPaolo hanno firmato un accordo quadro triennale per la distribuzione di specifici prodotti e servizi dei due Gruppi attraverso una serie di successivi accordi attuativi e non esclusivi, relativi ai...

