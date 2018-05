Internazionali tennis Roma | Nadal re per l' ottava volta Svitolina concede il bis

Tennis - Internazionali d'Italia : Nadal ancora re di Roma - battuto Zverev : Primo set vinto da Zverev contro Nadal sulla terra rossa, oltre che grande motivo di spinta per il terzo giocatore al mondo. Finale in cui entra in scena prepotentemente il meteo, con la pioggia che ...

Tennis - Nadal vince Internazionali d'Italia : battuto Zverev : ROMA - Rafael Nadal batte Alexander Zverev nella finale degli Internazionali d'Italia con il punteggio di 6-1 1-6 6-3 in 2 ore e 9 minuti di gioco. Il Tennista maiorchino conquista così il suo ottavo ...

Internazionali tennis Roma - Svitolina di nuovo regina : L'ucraina ha battuto in finale, come l'anno scorso la numero uno al mondo Simona Halep con un netto 6-0 5-4

Internazionali di tennis - Nadal stende Djokovic e trova in finale Zverev : Il maiorchino vince 7-6, 4, 6-3, in un'ora e 56 minuti di gioco. In finale trova il tedesco che stasera ha piegato Cilic 7-6, 13, 7-5 in 2 ore e un minuto

Roma - Zverev omaggia Totti agli Internazionali di tennis : Al termine del match ha poi deciso di omaggiare uno dei simboli viventi dello sport della Capitale e d'Italia, Francesco Totti . Racchetta regalata all'ex numero 10 della Roma, presente con la sua ...