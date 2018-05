Governo : M5S - da Cottarelli terrorismo su coperture : Roma, 20 mag. (AdnKronos) – “Insieme al terrorismo sullo spread va molto di moda quello sulle coperture economiche”. Si legge nel blog dei 5 Stelle attaccando chi, come l’Osservatorio sui Conti Pubblici di Carlo Cottarelli, pone l’accento sulle coperture per il programma di Governo Lega-M5S. “Il giochetto è sempre lo stesso: si sommano tutte le misure espansive previste nel Contratto di Governo così da ...

Governo : M5S - da Cottarelli terrorismo su coperture (2) : (AdnKronos) – “Le coperture le ripetiamo da mesi: almeno 40 miliardi arriveranno dall’attenta revisione delle cosiddette tax expenditures, agevolazioni fiscali erogate senza criterio che vanno razionalizzate e spostate sulle nuove voci di spesa, fra le quali sono da contare anche i 17 miliardi di Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD), cioè trasferimenti e agevolazioni per le fonti fossili o inquinanti indicati ufficialmente dal ...

"Il matriimonio mi agita - sarà ok" Grillo sul Governo M5S-Lega Salvini : "C'è l'accordo sul premier" : "Abbiamo fatto un miracolo e domani sara' tutto ok. Con il Carroccio andremo d'accordo perche' i loro giovani sono simili ai nostri". Lo ha detto, come si legge su Il Secolo XIX, Beppe Grillo ieri sera durante uno spettacolo al teatro 'Civico' della Spezia. "Abbiamo fatto fuori il Pd e lo psiconano - ha proseguito - e con la Lega ce la giocheremo" ma "andremo d'accordo". Segui su ...

Governo - Salvini : trattativa chiusa Premier? Nome che soddisfa Lega e M5S : Il leader della Lega ha incontrato per due ore a Roma Luigi Di Maio. Poi l’annuncio: accordo trovato, il Nome lo faremo a Mattarella.

M5S contro Cottarelli : "Fa terrorismo sulle coperture". L'economista : "Il contratto di Governo non ce lo possiamo permettere" : "Insieme al terrorismo sullo spread va molto di moda quello sulle coperture economiche. Nei giorni scorsi ci ha pensato l'Osservatorio sui Conti Pubblici di Carlo Cottarelli, oggi il fact checking dell'Agi. Il giochetto è sempre lo stesso: si sommano tutte le misure espansive previste nel contratto di governo così da superare la soglia psicologica dei 100 miliardi di euro, non si parla di coperture, che pure sono state indicate a ...

Governo M5S-Lega : riunione tra Di Maio e Salvini sul Premier : Domenica 20 maggio 2018 - Mentre nelle piazze italiane iscritti e attivisti di MoVimento 5 Stelle e Lega spiegano il contratto di Governo, questa mattina i leader delle due forze politiche si sono incontrati a Roma. La riunione tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini è durata poco più di un'ora e molto probabilmente hanno discusso del Premier e della squadra di Governo. I due leader sono in contatto telefonico costante. Gli elettori del M5S dicono ...

Contratto di Governo - per il M5s i soldi ci sono : "Basta fake news sulle coperture" : I dubbi sulle coperture? sono fake news, anzi, "terrorismo" mediatico. Il M5s risponde per le rime a chi in questi giorni ha avanzato dubbi sulla fattibilità del programma indicato nel Contratto di governo. Un esempio? L'...

M5s-Lega - Ronzulli (Fi) : “No a Governo con Di Maio premier. Salvini? Non è più il leader del centrodestra ora” : “Salvini? Non è il leader del centrodestra in questo momento, perché non siamo insieme nel governo. Salvini è il leader della Lega che cerca di portare avanti le idee e il programma del centrodestra”. Sono le parole della senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli, dorante “Faccia a Faccia”, su La7. Stoccata della parlamentare al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “In realtà, il centrodestra è maggioranza e più volte abbiamo ...

Matteo Salvini sotto assedio - i big di Forza Italia all'attacco contro il Governo Lega-M5s : una domenica di fuoco : Alla vigilia dell'infuocato lunedì in cui Luigi Di Maio e Matteo Salvini presenteranno il nome del premier a Sergio Mattarella , a meno di intoppi all'ultimo secondo, , scatta il bombardamento di ...

Premier del Governo Lega-M5S : la sfida è fra Giuseppe Conte e Andrea Roventini : Per gli esteri resta l'opzione Giampiero Massolo mentre per l'Economia la sfida è tra Giancarlo Giorgetti e un tecnico, con il primo in corsa anche come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. ...

'Un Governo M5S-LEga allarma ma parla al nostro mondo' - Camusso - : Roma, 20 mag. , askanews, 'Non c'è una visione sociale. Le disuguaglianze richiedono politiche diverse'. Così Susanna Camusso, segretario generale della Cgil, in una intervista al fatto Quotidiano sul ...

Governo : Nencini - Lega-M5S usano bianchetto e cancellano posti lavoro : Roma, 20 mag. (AdnKronos) – “Tra il 2007 e il 2014 gli investimenti in infrastrutture in Italia sono precipitati di oltre il 30%. I governi Renzi e Gentiloni hanno invertito la rotta impegnando oltre 130 miliardi, ferro soprattutto e completamento di opere stradali ferme da decenni ( dalla Fano/Grosseto alla Orte/Mestre). Progetti meno impattanti, necessari per mettere in sicurezza e migliorare la viabilità”. E’ quanto ...