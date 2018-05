Nazionale | Mancini convoca Balotelli Cinque nuovi | manca De Rossi

Nazionale - le prime scelte di Mancini : 5 nuovi e il ritorno di Balotelli : ROMA - Cinque volti nuovi e il ritorno di Mario Balotelli. Sono le prime scelte da ct di Roberto Mancini in vista delle tre amichevoli a chiusura della stagione: lunedì 28 maggio a San Gallo contro l'...

Nazionale - i primi convocati di Mancini : importanti indicazioni - torna l’attaccante Balotelli : Inizia un nuovo progetto con Roberto Mancini in panchina per la Nazionale, l’obiettivo sarà quello di dimenticare la mancata qualificazione ai mondiali in Russia. Questa la prima lista dei convocati dell’Italia di Roberto Mancini per le gare contro Arabia Saudita, Francia e Olanda in programma 28 maggio, 1 e 4 giugno. Interessanti indicazioni, presente l’attaccante Mario Balotelli, presente anche il centrocampista ...

Nazionale - Mancini ha chiamato Buffon per “convincerlo” ad accettare l’azzurro : Mancini e Costacurta hanno tentato di convincere Buffon a dire sì alla maglia della Nazionale per un’ultima volta “Con Buffon ci ha parlato sia il ct Mancini, sia Costacurta, in un regime normalissimo di confronto e di scambio di idee ed è giusto che si rispettino delle decisioni e delle volontà”. Il direttore generale della Figc Michele Uva commenta così la decisione di Gigi Buffon di non scendere in campo per un’ultima ...

Descalzi : “ho fiducia in Mancini - farà bene in Nazionale” : “Ho fiducia in Roberto Mancini e nella Nazionale. Poi l’Italia è tutta con la Nazionale e se dopo la disfatta con la Corea vincemmo gli Europei…”. Lo ha detto Claudio Descalzi, amministratore delegato dell’Eni, questa mattina al Centro tecnico federale di Coverciano, a Firenze, dove ha aperto i lavori della quarta edizione di KickOff 2018, evento organizzato dalla Figc. Eni è main sponsor della Nazionale di ...

Nuovo ct della Nazionale ed ex di Lory Del Santo - il racconto della notte di passione tra Roberto Mancini e l’attrice : Roberto Mancini e quella notte ‘indimenticabile’ con Lory Del Santo, l’attrice italiana rivela la passione che ci fu tra lei e l’attuale tecnico della Nazionale italiana È appena stato nominato ct della Nazionale italiana di calcio e già su di lui Lory Del Santo ha un particolare piccante da raccontare. L’attrice italiana svela la notte di passione avvenuta tempo fa tra lei e Roberto Mancini. La 59enne veronese non ...

Nazionale - Capello : 'Mancini ha la giusta esperienza - deve creare uno spirito di gruppo' : ... "Sarà lo stesso CT a decidere se può tornare in azzurro, dipende da tante cose - ha continuato Capello - Il calcio è uno sport di gruppo e la forza delle Nazionali che hanno vinto è stato proprio ...