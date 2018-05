M5s e Lega vogliono uscire dall’euro ma non hanno il coraggio di dirlo

Manettara e populista - ecco la giustizia secondo il contratto Lega-M5s : “E' opportuno ridurre sensibilmente ogni eventuale margine di impunità per i colpevoli di reati particolarmente odiosi”. In una frase criptica e minacciosa del contratto di governo tra Lega e M5s è racchiuso lo spirito di questi tempi giacobini. La sezione dedicata alle cose giudiziarie si pone il p

BORSA & NUOVO GOVERNO/ Ai mercati non piace il programma Lega-M5s - ecco perché : Mettere in discussione l’austerity per cercare di crescere vuol dire mettere in discussione l’Ue. E trovarsi quindi contro i mercati, spiega PAOLO ANNONI(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:03:00 GMT)BORSA E SPREAD/ ecco perché è scattato l'allarme sull'Italia, di P. AnnoniSPY FINANZA/ Gli allarmi che contano più dello spread italiano, di M. Bottarelli

Governo - Lega e iscritti M5s dicono sì al contratto/ Di Maio e Salvini - domani incontro per scelta premier : Governo, il contratto M5s-Lega: Di Maio e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Reddito di cittadinanza e flat tax. Voto online su Rousseau: ira di Berlusconi(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 23:18:00 GMT)

Governo M5s-Lega - il silenzio di Mattarella : cosa c'è dietro la scelta del Quirinale : Sergio Mattarella osserva con attenzione, silenzio e grande prudenza quello che sta accadendo. Consapevole, si dice sul Colle, che ogni sua parola rischierebbe di aggravare la situazione. L' ...

GOVERNO - DI MAIO : “DA BASE M5s 94% SÌ AL CONTRATTO”/ Pressing a Lega e Salvini : “Mancano solo le firme” : GOVERNO, il contratto M5s-Lega: Di MAIO e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Reddito di cittadinanza e flat tax. Voto online su Rousseau: ira di Berlusconi(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 22:07:00 GMT)

Di Maio : da voto su Rousseau 94% sì a contratto governo Lega-M5s : Disco verde dagli iscritti al M5s al contratto di governo con la Lega. Ad annunciarlo è il capo politico Luigi Di Maio. "Più del 94% degli iscritti del Movimento 5 Stelle - fa sapere - hanno detto sì ...

Trenta capitoli in 57 pagine : ecco i punti del contratto Lega-M5s : Con "500 mila i migranti irregolari presenti" in Italia "una seria ed efficace politica dei rimpatri risulta indifferibile e prioritaria" si legge. Il capitolo tratta anche il caso dei maggiori ...

Governo M5s-Lega - il 94% degli iscritti al Movimento ha votato sì al contratto : L'annuncio è arrivato intorno alle 20.30, mezz'ora dopo la chiusura delle votazioni sulla piattaforma Rousseau. 'Più del 94% degli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno detto , ma in italiano si dice '...

Lega-M5s - voto su Rousseau. Di Maio 'Più del 94 degli iscritti ha detto sì'. Scontro Berlusconi-Salvini : Di segno diverso la critica di Pasquale Tridico , docente di economia a Roma tre, che era stato indicato da Di Maio come ministro del Welfare in caso di vittoria alle elezioni del 4 marzo: 'Sul ...

Referendum sull'accordo di governo M5s-Lega : su Rosseau "sì" al 94% : Dopo la consultazione online sulla piattaforma Rousseau gli iscirtti pentastellati hanno dato il via libera al contratto di governo tra Lega e M5s. Ad annunciarlo è stato lo stesso Luigi Di Maio: "Più del 94% degli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno detto sì al contratto per il governo del cambiamento. C'è stata una grande partecipazione durante tutta la giornata. Come certificato dal notaio, che ha garantito la regolarità del voto, hanno ...

Governo M5s-Lega - Di Maio : “94% ha votato sì al contratto”/ Video - a Salvini : “Ora firma e squadra” : Governo, il contratto M5S-Lega: Di Maio e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Reddito di cittadinanza e flat tax. Voto online su Rousseau: ira di Berlusconi(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 20:57:00 GMT)

M5s approva il contratto di governo con la Lega : votano 45mila iscritti - il 94% dice sì : Gli iscritti del MoVimento 5 Stelle hanno approvato il contratto di governo con la Lega: hanno votato circa 45mila persone sulla piattaforma Rousseau, si è espresso positivamente rispetto al documento il 94% di loro. Luigi Di Maio parla di un plebiscito e spiega che con questo voto si dà il via libera al contratto di governo.Continua a leggere

Il contratto Lega-M5s manda il MontePaschi sull'ottovolante in Borsa : Parole commentate duramente dal ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, che le aveva definite 'gravi' e in grado di provocare 'una crisi di fiducia' in una nota diffusa dopo che il titolo dell'...

Governo - Camusso boccia accordo Lega-M5s : ‘Disuguaglianze restano immutate. La flat tax è sbagliata e inadeguata’ : “La flat tax è tra le misure più sbagliate ed inadeguate di tutte. Veniamo da una lunga stagione durante la quale le disuguaglianze sono aumentate e la flat tax sembra annunciare che non ci sarà redistribuzione. Chi si è impoverito continuerà ad essere povero. La legge Fornero va cambiata, ma le cose che ho letto nell’accordo di Governo non mi pare ridisegnino un nuovo sistema previdenziale equo. In particolare, per i giovani, il ...