Internazionali d’Italia Roma 2018 | le conferme di Rafa Nadal e il ritorno di Novak

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Simona Halep supera in un match “folle” Maria Sharapova e conquista la finale : Sarà Simona Halep (n.1 del mondo) ad affrontare l’ucraina Elina Svitolina (n.4 WTA) nella finale degli Internazionali d’Italia 2018 del tabellone femminile (singolare). Sulla terra rossa del Foro Italico, la campionessa rumena ha piegato la russa Maria Sharapova (n.40 WTA) con il punteggio di 4-6 6-1 6-4, al termine di un incontro dai tanti ribaltamenti di fronte. Alla fine, l’ha spuntata la 26enne di Costanza, dopo 2 ore e 26 ...

Internazionali d’Italia - finale “replica” del 2017 : sarà Svitolina-Halep - Sharapova fuori tra gli applausi : Internazionali d’Italia, si è interrotto in semifinale il cammino di Maria Sharapova, caduta in tre lottatissimi set contro la romena Halep Internazionali d’Italia, sarà la romena Halep a sfidare la Svitolina nella finalissima del torneo di Roma, dopo aver superato in tre lottatissimi set Maria Sharapova. sarà una replica della finale dello scorso anno, vinta nel 2017 dalla Svitolina, una tennista sempre molto in palla al Foro ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 - il programma di domenica 20 maggio : tutti gli orari e come vedere le partite in tv : Ultima giornata di sfide a Roma, dove andranno in scena le finali degli Internazionali d’Italia di tennis. Domani sul Centrale in scena i singolari: finale femminile alle ore 13.00, finale maschile non prima delle ore 16.00. Sul Pietrangeli, alle ore 11.30 in palio il titolo nel doppio femminile, non prima delle ore 14.00 la finale del doppio maschile. Le sfide del torneo maschile saranno visibili in tv su TV8 e su Sky Sport, mentre ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Rafael Nadal vince un duro match con Novak Djokovic e vola in finale! : Rafael Nadal batte Novak Djokovic e vola in finale agli Internazionali d’Italia di tennis in corso a Roma: il maiorchino batte 7-6(4) 6-3 il serbo in due ore di gioco ed ora tenerà l’assalto non solo al trono capitolino, ma anche al numero uno del Ranking ATP, che tornerà ad essere suo in caso di trionfo Romano. Nell’atto conclusivo attende il vincente della sfida tra il campione uscente, il tedesco Alexander Zverev, ed il ...

Internazionali d’Italia – Djokovic lotta come un leone - ma Nadal è incontenibile : Rafa vola in finale : Novak Djokovic dà fondo a tutte le sue energie, ma Rafa Nadal riesce ad imporsi in due set: lo spagnolo raggiunge la finale degli Internazionali d’Italia Dopo settimane di dubbi e incertezze, l’aria di Roma sembra aver fatto bene a Novak Djokovic e il tabellone lo conferma. Il tennista serbo sembra essere tornato quasi sui suoi livelli pre infortunio al gomito e operazione, ma la ‘rinascita’ di Djokovic non basta per battere questo Rafa Nadal. ...

Finale Internazionali d’Italia 2018 : quando gioca Rafael Nadal a Roma? Data - programma - orario d’inizio e tv : Rafael Nadal ha sconfitto Novak Djokovic e si è così qualificato alla Finale degli Internazionali d’Italia 2018 di tennis. Lo spagnolo, dominatore mondiale della terra rossa, andrà a caccia dell’ennesimo titolo al Foro Italico di Roma. L’attuale numero 2 del ranking ATP (tornerà in testa se dovesse vincere) affronterà il vincente dell’altra semiFinale tra il croato Marin Cilic e il tedesco Alex Zverev, detentore del ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Elina Svitolina batte in due set Anett Kontaveit e centra la seconda finale consecutiva! : La campionessa uscente Elina Svitolina centra la seconda finale consecutiva agli Internazionali d’Italia di tennis in corso a Roma: l’ucraina batte 6-4 6-3 in 75 minuti di gioco l’estone Anett Kontaveit ed ora attenderà la vincente tra Simona Halep e Maria Sharapova. In caso di successo della romena, ci sarà lo stesso atto conclusivo dell’edizione 2017. L’estone impiega qualche gioco ad entrare in gara nel primo ...