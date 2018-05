Un nuovo sito per l' Ente bilaterale per accorciare le distanze con lavoratori e aziende

Torino - ecco il nuovo sito del Museo Egizio : tutti i 3300 reperti messi online per visitatori e scienziati : Dalle statue agli oggetti più piccoli, immagini, schede e ricostruzioni in 3D. Il direttore Greco: "Prossimo passo le visite virtuali"

Adunata alpini - nuovo record per il nostro sito : TRENTO. L'Adunata degli alpini è stata un autentico successo per Trento e per tutto il Trentino, con una presenza record di penne nere entusiaste nel far vedere quanto sia d'oro il cuore degli alpini ...

Amazon apre un nuovo deposito in Italia : decine di assunzioni a tempo indeterminato : Amazon assume ancora in Italia. Un nuovo deposito di smistamento aprirà infatti a Burago di Molgora, in Brianza. Cinquemila metri quadrati di centro logistico e settanta nuove assunzioni a tempo indeterminato in arrivo nei...

Hòros arriva il nuovo album del compositore Paolo Cavallone. : ... in uscita il 1 giugno in tutto il mondo nei negozi tradizionali, negli store digitali e sulle piattaforme streaming, comprende registrazioni effettuate in Italia, Francia e Nuova Zelanda, ...

Un nuovo arresto a Mosca per l'oppositore russo Navalny : L'accusa è ancora una volta quella di avere partecipato a un corteo non autorizzato dalle autorità. È per questo che l'oppositore russo Alexei Navalny è stato nuovamente arrestato a Mosca, mentre era ...

È online il nuovo sito dell’Infrastruttura di Ricerca Europea EMSO ERIC : E’ online www.EMSO.eu, il nuovo sito dell’Infrastruttura di Ricerca Europea EMSO ERIC che descrive le attività che coinvolgono gli osservatori sottomarini multidisciplinari dedicati allo studio e al monitoraggio dei mari europei. Il sito dell’infrastruttura, realizzato nell’ambito di EMSO-Link, progetto finanziato dalla Commissione Europea nel programma Horizon 2020, nasce per comunicare e divulgare le attività del Consorzio Europeo ...

Online il nuovo sito Mirafiori Outlet : Debutta il nuovo sito del Mirafiori Outlet, la vetrina digitale del migliore usato certificato di FCA proposto a prezzi competitivi. Lanciato nel 2011 e continuamente aggiornato, sia nella fruibilità sia nei contenuti, il primo e unico Outlet di un brand automobilistico compie un ulteriore passo avanti per assicurare all’utente la più attuale e coinvolgente user experience. Il nuovo sito è full ...

Facebook torna alle origini Il nuovo sito? Per fare sesso : Manuela Gatti Un ritorno alle origini: così potrebbe essere letto l'ultimo annuncio di Facebook. Durante l'annuale conferenza dedicata agli sviluppatori - 'F8', ieri e martedì a San José, California - ...

Amazon apre un nuovo deposito in Italia : 100 posti di lavoro a tempo indeterminato : L'annuncio è arrivato oggi: Amazon apre un nuovo deposito di smistamento a Buccinasco, comune della città metropolitana di Milano. La nuova struttura consentirà al colosso...

Deposito scorie - Sogin : noi pronti. Dossier al nuovo governo : ROMA - I governi passano le scorie nucleari restano. E l'individuazione della sede del Deposito nazionale è già tra i primi punti in agenda del prossimo esecutivo. L'ad di Sogin Luca Desiata, la ...

Inps : nuovo requisito anagrafico e contributivo per le pensioni Video : I requisiti di accesso alle varie forme pensionistiche previste dall'Inps sono l’argomento di maggior attrazione della discussione politica e non solo. La Legge Fornero va cancellata, questo quanto promesso da Salvini e Di Maio durante la campagna elettorale che li ha portati a vincere le elezioni dello scorso 4 marzo. Una Legge quella del Governo Monti che ha reso aspri i requisiti di accesso alle #pensioni per milioni di italiani con un ...