State of Decay 2 | Recensione | Trailer e Gameplay

State of Decay 2 - recensione : Letteratura, cinema, televisione e videogiochi negli ultimi decenni hanno costruito attorno alla figura dello zombie un vero e proprio immaginario che tutti noi, bene o male, condividiamo. Appena sentiamo il termine non abbiamo bisogno di ulteriori stimoli, possiamo immediatamente chiudere gli occhi e raffigurare davanti a noi le strade di una città in rovina, le vetrine in frantumi dei negozi, i rottami delle automobili che ingombrano la ...

State of Decay 2 si mostra nei primi 17 minuti di gameplay : Microsoft e IGN hanno rilasciato un nuovo video di gameplay che mostra i primi 17 minuti da State of Decay 2, l'atteso titolo del quale vi abbiamo già offerto la nostra anteprima.In State of Decay 2, i giocatori saranno in grado di costruire una comunità duratura, lavorando con altri giocatori o da soli per superare le sfide mentre esplorano il mondo e la storia. Il gioco uscirà il 22 maggio, sarà mosso da Unreal Engine 4 e, secondo i suoi ...

State of Decay 2 - X Box One / L'apocalisse di Undead Lab rilancia Microsoft nella lotta alle esclusiva con Ps4 : State of Decay 2, X Box One: L'apocalisse di Undead Lab rilancia la Microsoft nella corsa alle esclusive contro la Playstation 4 da poco protagonista con il nuovo capitolo di God of War.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 18:26:00 GMT)

State of Decay 2 - prova : Oh mia cara, povera Tarvinder. Non lo sapevo, ma ti stavo portando dritta dritta verso una situazione per cui eri tristemente inadeguata. Se avessi prestato più cure ed attenzioni ai sei membri della mia comunità, avrei immediatamente capito che Tarvinder era la più adatta a svolgere il ruolo di rovistatrice del gruppo. La sua prontezza e la sua notevole stamina le avrebbero permesso di muoversi velocemente e furtivamente tra le vecchie ...

Alle 18 saremo in diretta con State of Decay 2 : Manca poco più di una settimana all'uscita nei negozi di State of Decay 2, la nuova, attesa produzione di Undead Labs il cui lancio è fissato per il prossimo 22 maggio. La diretta di Eurogamer.it di questo pomeriggio è proprio dedicata a questo seguito, quindi se voleste avere un assaggio in anticipo di State of Decay 2 non potrete assolutamente perdervi questa trasmissione.Un'occasione assolutamente unica per dare un'occhiata al gioco prima ...

Il terzo episodio di Inside Xbox si focalizzerà su State of Decay 2 : Nel mese di marzo di quest'anno Microsoft ha annunciato Inside Xbox, ovvero uno show mensile che propone interessanti contenuti per tutti gli utenti della console di casa Microsoft, interviste esclusive agli sviluppatori, gameplay e anteprime dei giochi più attesi.Il programma è ora arrivato alla terza puntata che, come segnala la stessa Microsoft, andrà in onda il prossimo 17 maggio. In questa occasione il focus sarà su State of Decay 2, in ...

State of Decay 2 non ha bisogno di microtransazioni - ecco perché : Le cosiddette loot box e le microtransazioni sono diventati elementi tristemente noti nel mondo dei videogiochi, più che altro per le polemiche che scatenano non appena gli utenti le riscontrano in un titolo che include servizi online. Il timore che possano invadere anche altri franchise, come State of Decay 2, è forte nei giocatori, ma pare che per l'atteso nuovo capitolo sviluppato da Undead Labs non ci sia nulla da temere. Gli sviluppatori ...

State of Decay 2 : due nuovi trailer live action raccontano la storia di un allenatore e di un'infermiera : L'atteso State of Decay 2 per PC e Xbox One sta per arrivare e, con l'avvicinarsi del lancio del gioco, ecco che sul canale YouTube ufficiale di Xbox sono spuntati due nuovi video per il survival horror di Undead Labs.Nello specifico, si tratta di due trailer live action che ci raccontano la dura vita dei sopravvissuti. Nel primo filmato ci viene mostrato un allenatore di pallacanestro, ormai anziano, che viene visto dagli altri membri della ...

Alle 21 in diretta con Nerding After Dinner : giochiamo a State of Decay : Come ogni giovedì anche quest'oggi sarà tempo di Nerding After Dinner, la nostra classica rubrica serale che ci mette di fronte ad alcune perle nascoste del panorama indie o ai grandissimi titoli del momento. In questo caso abbiamo deciso di proporre un gioco che proprio nel corso di questo mese riceverà un sequel potenzialmente molto interessante: State of Decay.In attesa di avere tra le mani State of Decay 2, appuntamento a partire dAlle 21:00 ...

Ecco gli Achievement di State Of Decay 2 : Se siete fan degli archievement forse questa notizia fa al caso vostro.A sole due settimana dalla data di pubblicazione è stata resa disponibile la lista completa degli obiettivi del nuovo survival\gestionale di Microsoft e Undead Labs, State of Decay 2. Come riporta Gamingbolt, i ragazzi di TrueAchievements hanno postato la lista completa dei requisiti necessari per sbloccare i 60 obiettivi più i 2 segreti, per un Game score totale di 1000 ...

State of Decay 2 Obiettivi : Tutti gli obiettivi in Anteprima : Trapela in rete la lista completa ed ufficiale di Tutti gli obiettivi sbloccabili di State of Decay 2 per Xbox One e Windows 10. Scopriamoli insieme, ma prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord o Telegram State of Decay 2: Tutti gli obiettivi sbloccabili Di seguito vi riportiamo Tutti gli obiettivi ufficiali che potrete sbloccare sia con la versione PC che Xbox One del gioco: Hai ucciso 100 ...

State of Decay 2 : Undead Labs conferma l'assenza di microtransazioni e loot box : State of Decay 2 sta per arrivare su Xbox One e PC (avete già letto i requisiti di sistema?) e, a quanto pare, non avrà microtransazioni né loot box. A confermarlo è direttamente il design director, Richard Foge, in un'intervista con MCV.Foge ha anche parlato di uno dei generi più in voga ultimamente, ovvero i battle royale e ha spiegato che le "battaglie reali"non saranno mai inserite nel gioco. Parlando di questa tipologia di giochi, il design ...

State of Decay 2 requisiti di sistema per PC minimi e consigliati : State of Decay 2: svelati i requisiti di sistema per PC. requisiti minimi e consigliati hardware per giocare a State of Decay 2 su PC Windows State of Decay 2 requisiti PC Emergono in rete i primi requisiti minimi e consigliati per la versione PC di State of Decay 2. Chi ha intenzione di giocare […]

Svelati i requisiti minimi e consigliati per la versione PC di State of Decay 2 : Manca sempre meno all'arrivo di State of Decay 2, l'atteso seguito dell'apprezzato titolo di Undead Labs che sarà disponibile a partire dal prossimo 22 maggio per Xbox One e PC. Per permettere agli utenti di prepararsi al meglio per il lancio, gli sviluppatori hanno divulgato i requisiti minimi e consigliati per la versione PC del gioco, che dimostrano come non sarà necessario possedere una macchina di ultima generazione per godersi State of ...