Se l’orologio biologico è sfasato | aumenta il rischio di disturbi dell’umore

(Di giovedì 17 maggio 2018) Se il nostro orologio interno è sballato, lo sarà anche il nostro umore. È questa la conclusione a cui sono giunti i ricercatori scozzesi dell’Università di Glasgow, che nel loro studio, appena pubblicato su Lancet Psychiatry, dimostrano che nei periodi in cui il ritmo circadiano è, a causa per esempio di turni di lavoro sballati o stili di vita errati, siamo più inclini a sviluppare depressione, disturbo bipolare o altre alterazioni dell’umore. Ma cos’è esattamente l’orologio? Con questo termine ci si riferisce al meccanismo con il quale tutti gli esseri viventi riescono a regolare i loro ritmi biologici con quelli dell’ambiente, per esempio alternando la veglia e il sonno (ritmo circadiano) in base ai cicli del giorno e della notte. L’orologio, quindi, detta ritmi della nostra fisiologia, regolando attività come il ...