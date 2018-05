Italia | populisti agitano mercati con l' era pre-euro | Ft

Gentiloni : gli Italia ni non vogliono deragliare dalle Ue. Populisti pericolosi : ... al risanamento dei conti, alla riduzione del debito; di apparire di nuovo - dopo una robusta e faticosa cura ricostituente - fragile davanti ai mercati; se mettesse in dubbio una politica migratoria ...

«L'Italia soccombe ai populisti» : crescono i timori all'estero per il patto tra Lega e 5 Stelle : Un governo Lega-Movimento 5 Stelle? Dirompente come il sì a Brexit o la vittoria di Donald Trump alle presidenziali americane, almeno stando agli opinionisti sparsi in giro per il mondo. Arrivano le prime reazioni dall'estero sull'accordo Salvini-Di Maio, sempre più vicino a concretizzarsi. «Il primo governo totalmente populista dell'Europa occidentale», scrive il Washington ...