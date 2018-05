BORSA MILANO parte in rialzo con Europa piatta | bene Tim

BORSA - Milano apre in lieve rialzo Ftse-Mib +0 - 34% dopo calo ieri : Roma, 17 mag. , askanews, Avvio di contrattazioni in lieve risalita alla Borsa di Milano, con un più 0,34% dell'indice Ftse-Mib che ieri ha chiuso gli scambi lasciando sul terreno un 2,32 per cento ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda allo spread (17 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarderà anche all'andamento dello spread. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 03:42:00 GMT)

BORSA - Milano va a picco con timori politica : L'incertezza politica e lo scenario di indiscrezioni emerse con la prima bozza del 'contratto' per il Governo preparato da Movimento 5 Stelle e Lega mandano a picco la Borsa di Milano. Il Ftse Mib chiude la seduta ...

BORSA : Milano - -2 - 3% - schiacciata da dubbi politici - spread sfonda quota 150 pt : Euro sotto la soglia di 1,18 dollari , Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Milano, 16 mag - Giornata nera per Piazza Affari, sotto schiaffo dell'incertezza politica e soprattutto delle indiscrezioni emerse sulla prima bozza del contratto stilato tra Movimento 5 Stelle e Lega. Bozza che prevede la richiesta alla Bce dell'azzeramento di debiti per 250 ...

BORSA MILANO chiude in calo del 2 - 32% : 17.59 Sulla scia dell'incertezza politica, Piazza Affari, a Milano, chiude in calo del 2,32%. E' il dato peggiore tra le Borse europee. Lo spread tra Btp e Bund tedesco ha terminato la seduta a 151 punti, oltre 20 punti base sopra la chiusura di ieri Chiusura in forte calo anche per l'euro, sotto quota 1,18 dollari, ai minimi da dicembre 2017.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a -2 - 32% - Saipem a +12 - 23% (16 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI prova a tornare a quota 24.500 punti. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 17:39:00 GMT)

BORSA Italiana oggi/ Milano news : Saipem a +11 - 1% - Mediaset a -5 - 5% (16 maggio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi prova a tornare a quota 24.500 punti. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 15:57:00 GMT)

BORSA MILANO -1 - 8% - titoli Berlusconi ko : ANSA, - Milano, 16 MAG - Piazza Affari continua a essere la cenerentola delle Borse europee, con il Ftse Mib che cede l'1,8%. Pesano i timori degli investitori per le politiche economiche di un ...

BORSA Italiana oggi/ Milano news : Saipem a +7 - 5% - Unicredit a -1% - 16 maggio 2018 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi prova a tornare a quota 24.500 punti. Non mancano dati macroeconomici in agenda.

BORSA Italiana oggi/ Milano news : Saipem a +7 - 5% - Unicredit a -1% (16 maggio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi prova a tornare a quota 24.500 punti. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 10:19:00 GMT)

BORSA MILANO negativa - banche deboli su politica - vola Vittoria... : Piazza Affari avvia le contrattazioni in ribasso, zavorrata dalle indiscrezioni sulla bozza del contratto di governo M5s-Lega. Ne risentono soprattutto le banche.