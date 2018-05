: Ambulanza del 118 presa a sprangate a Napoli. I medici: «Qui è come Raqqa» - Corriere : Ambulanza del 118 presa a sprangate a Napoli. I medici: «Qui è come Raqqa» - Agenzia_Ansa : Nuova aggressione ad una #ambulanza, '#Napoli come Raqqa': l'allarme dell'ordine dei #medici #118 - SkyTG24 : Aggressione ad ambulanza a Napoli: ferita un’infermiera -

Non sarebbe stato una far deflagrare i vetri di un'il 12 maggio scorso a. Dalledella polizia sembra che la causa sia accidentale, non dolosa. Il caso era nato dopo la denuncia di operatori sanitari, secondo cui l'era stata assalita con un palo di ferro, che aveva mandato in frantumi il vetro laterale del mezzo che stava trasportando un paziente. Sarebbe invece stato il mezzo stesso a urtare il paletto.(Di giovedì 17 maggio 2018)