NoiPa | emissione doppio cedolino a maggio

NoiPa statali : emissione speciale cedolino arretrati - ecco quando Video : Dopo un lungo periodo di attesa gli arretrati tanto attesi dai dipendenti statali sono in erogazione: NoiPA ha comunicato la notizia ufficiale che riguarda gli aumenti e gli stipendi degli statali che fanno parte del reparto Scuola, quindi docenti e personale ATA. NoiPA: per i dipendenti del reparto scuola gli arretrati arriveranno entro fine maggio 2018 Il nuovo contratto nazionale del lavoro del settore scuola è stato firmato il 19 aprile 2018 ...

