Napoli | Sarri-De Laurentiis | filtra cauto ottimismo

Napoli - incontro positivo tra De Laurentiis e Sarri c è ottimismo sul rinnovo : Napoli - Un pranzo per appianare le divergenze e impostare un futuro ancora insieme. Aurelio De Laurentiis ha incontrato Maurizio Sarri a casa del tecnico: con loro l'amministratore delegato, Andrea ...

Napoli - concluso l'incontro con Sarri : De Laurentiis alza l'offerta - ma il tecnico prende tempo : È terminato il primo incontro tra Maurizio Sarri, Aurelio De Laurentiis e il ds Giuntoli. Un vertice, durato circa due ore, non ancora decisivo: il tecnico toscano - che alle 14:40 è rientrato a ...

Napoli - Maurizio Sarri : i tifosi vogliono la conferma/ “Il sogno deve continuare”. Lanciata una petizione : Sarri via da Napoli? Il calciomercato può essere un vero problema, ma il Presidente Aurelio De Laurentiis farà di tutto per trattenerlo. Il Chelsea intanto monitora la situazione.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 16:20:00 GMT)

Napoli - faccia a faccia De Laurentiis-Sarri : le ultime novità - sarà rinnovo? : De Laurentiis e Sarri si sono incontrati oggi per delineare il futuro del Napoli, alle prese con una serie di decisioni importanti: il tecnico resterà in terra campana? Giornata importantissima in casa Napoli. Quest’oggi è andato in scena l’incontro tra De Laurentiis e mister Sarri, per delineare le strategie future e sopratutto per definire se proseguire o meno il cammino assieme. Ebbene, le sensazioni dopo il faccia a faccia, ...

Napoli Sarri-De Laurentiis - decisione slitta. Filtra ottimismo : sarà rinnovo? : Non ci sono novità sostanziali dopo il primo incontro tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri. I due si sono incontrati nella tarda mattinata alla presenza del diesse, Giuntoli, dell'amministratore ...

SARRI-DE LAURENTIIS/ Napoli : cominciato il pranzo tra il tecnico - il presidente e Giuntoli. Incontro decisivo? : Sarri via da Napoli? Il calciomercato può essere un vero problema, ma il presidente Aurelio De LAURENTIIS farà di tutto per trattenerlo. Il Chelsea intanto monitora la situazione.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 14:07:00 GMT)

Futuro Napoli - Sarri incontra De Laurentiis LIVE : ORE 12.15 - Sarri RAGGIUNGE DE Laurentiis L'ora del tanto atteso incontro si avvicina. Maurizio Sarri, accompagnato dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli e dal vice presidente Edoardo De ...

Napoli - i tifosi vogliono la conferma di Sarri : "Il sogno deve continuare" : In attesa dell'incontro tra il tecnico e De Laurentiis è partita una petizione online che ha già raccolto 10mila firme

Sarri-De Laurentiis - si cambia a Napoli?/ Marco Giampaolo in cima alla lista - ma Carlo Ancelotti... : Sarri via da Napoli? Il calciomercato può essere un vero problema, ma il Presidente Aurelio De Laurentiis farà di tutto per trattenerlo. Il Chelsea intanto monitora la situazione.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 01:15:00 GMT)

SARRI VIA DA Napoli? / De Laurentiis : "Se mi chiede Sané - inutile parlare..." : SARRI via da NAPOLI? Il calciomercato può essere un vero problema, ma il Presidente Aurelio De Laurentiis farà di tutto per trattenerlo. Il Chelsea intanto monitora la situazione.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 00:15:00 GMT)

Napoli - attesa per il vertice De Laurentiis-Sarri : Sarri o Ancelotti ? I tifosi del Napoli sfogliano la margherita in attesa che si definisca una volta e per tutte la questione allenatore. Tutti sperano nella riconferma del tecnico attualmente in ...

Carlo Ancelotti verso il Napoli - Aurelio De Laurentiis ci prova : addio a Maurizio Sarri - e... : L'addio di Maurizio Sarri sembra ormai imminente e tra i papabili nomi che prenderanno il suo posto sulla panchina del Napoli spunta anche quello di Carlo Ancelotti . Aurelio De Laurentis è alla ...

Napoli - per il dopo Sarri spunta Ancelotti : L'allenatore emiliano è in cima alla lista di De Laurentiis per sostituire il tecnico toscano: i due si incontreranno il 21 maggio per definire un possibile matrimonio biennale

Napoli - Sarri verso l'addio : il mercato è il problema : Il tecnico chiede rinforzi che AdL non vuole acquistare. Chiederà l'eliminazione della clausola rescissoria