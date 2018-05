L' Open d' Italia trascinerà il nostro golf alla Ryder Cup

Open Day degli Architetti : il 18 e 19 Maggio Studi Aperti in tutta Italia : L'appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming sul giornale on-line www.mesagnesera.it e su fb Mesagnesera. Dopo "Open Studi Aperti" un altro importante appuntamento attende gli Architetti ...

Fibra ottica terminata a Catania Open Fiber. E svolta 7mila comuni tutta Italia e prezzi adsl più bassi per tutti : Il servizio è già disponibile grazie agli accordi raggiunti con le compagnie Wind Tre e Vodafone già presenti sul mercato con una serie di offerte in grado di soddisfare le esigenze della clientela.

Open d'Italia : 5 italiani in gara : European Tour, alla 75/a edizione dell'Open d'Italia , 31 maggio - 3 giugno, gli azzurri potranno contare su un pokerissimo d'eccezione. Nel secondo evento stagionale delle Rolex Series, oltre a ...

Serena Williams salta l'Open d'Italia che ha vinto quattro volte : Al prossimo Open d'Italia non ci sarà Serena Williams, hanno confermato oggi gli organizzatori del torneo. La ex numero uno del circuito del tennis, che in passato ha vinto quattro volte sulla terra ...

Golf - Rocco Forte Sicilian Open 2018 : prima tappa in Italia per lo European Tour nella splendida cornice di Agrigento : Lo European Tour sbarca in Italia. Al Verdura Resort di Sciacca, in provincia di Agrigento, va in scena il Rocco Forte Sicilian Open, torneo giunto alla seconda edizione. Un appuntamento che nel 2017 ha riscosso grande successo tra giocatori e addetti ai lavori, che hanno gradito particolarmente la spettacolarità del percorso. Quest’anno la magia si ripeterà, inaugurando un mese di maggio decisivo per il Golf Italiano, perché il 31 sarà la ...

Golf - Rocco Forte Sicilian Open 2018 : tutti gli italiani in gara ad Agrigento. Matteo Manassero guida un folto gruppo : Maggio sarà un mese decisivo per il Golf italiano. Lo European Tour, infatti, farà tappa due volte nel nostro paese e la prima di queste sarà in questo weekend: al Verdura Resort di Sciacca, in provincia di Agrigento, andrà in scena il Rocco Forte Sicilian Open. Un appuntamento importante non solo per gli appassionati italiani, che avranno modo di vedere da vicino il meglio del Golf europeo, ma anche per i giocatori: la colonia azzurra ad ...

Trenitalia - sport e viaggi Open air sul magazine La Freccia di maggio : Sale a bordo del Frecciarossa e delle altre Frecce Trenitalia il numero di maggio de La Freccia, il magazine di FS Italiane dedicato questo mese allo sport e ai viaggi open air tra eventi da non

Coldiretti : tante le novità presentate al primo “Open Day dell’agricoltura” italiana per vivere un giorno da contadino : Dai micro ortaggi agli agri gioielli, dai droni per l’air force anti parassiti sul mais al “Grande Fratello” dei pascoli passando per le api con il GPS, dai frutti tropicali made in Italy al ketchup contadino, dai fiori nel piatto alle bambole green salvate dalla discarica, sono solo alcune delle curiosità che dimostrano la creatività contadina e lo spirito imprenditoriale dei giovani che uniscono tradizione e innovazione allargando i confini ...

A Bari il primo Open day dell’agricoltura italiana : Per aiutare i giovani a scegliere il lavoro della vita arriva il primo “open Day nazionale dell’agricoltura italiana” per vivere un giorno da contadino lungo un percorso di un chilometro e mezzo, tra le aziende, sui trattori, con gli agrichef, negli orti, nelle fattorie didattiche, con gli animali o nel villaggio delle idee. L’appuntamento e’ in Puglia, a Bari, nella culla del cibo italiano, dove accorreranno ...

Agricoltura italiana : primo Open Day a Bari : Si terrà il prossimo 27 aprile a Bari il primo Open Day dell'Agricoltura italiana promosso da Coldiretti. L'evento nel lungomare Imperatore Augusto.

Open d'Italia : al via vendita biglietti : La 75ª edizione dell'Open d'Italia entra nel vivo, al via la vendita dei biglietti. Da oggi è possibile acquistare sia on line che negli appositi punti vendita, i tagliandi per assistere alla ...